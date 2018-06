Deutschland-Fans werden beleidigt und ausgegrenzt

Am Mittwoch geht es für die deutsche Nationalmannschaft im entscheidenden dritten WM-Gruppenspiel um den Einzug in die Achtelfinals. Für die Deutschland-Fans in der Schweiz ist das Turnier eine zwiespältige Angelegenheit. «Unser Fussball-Herz schlägt einfach für die deutsche Nationalmannschaft», sagt die gebürtige Berlinerin M. Schwarz*, die seit zehn Jahren mit ihrer Familie in der Schweiz wohnt.

Jedes Mal an der Weltmeisterschaft schmücke sie ihr Haus mit dutzenden Deutschland-Fahnen und Schals. Das kam bei Schweizer Nachbarn nicht immer gut an. «Wir wurden schon öfter als Bonzen betitelt», sagt sie. An der WM 2014 wurden ihr sogar mehrere Fahnen und Schals von der Hausfassade gestohlen. «Das war sehr traurig und hat uns sehr getroffen», erklärt Schwarz, die damals in St. Peterzell SG wohnte.

«Hauptsache, nicht Deutschland»

Auch in der Facebook-Gruppe «Deutsche Auswanderer in der Schweiz» wird das Thema heiss diskutiert: «Man muss sich daran gewöhnen, dass die Schweizer immer den Gegnern der Deutschen die Daumen drücken», wirft ein User in die Runde. Ein anderer bestreitet dies und freut sich bereits darauf, mit seinen Schweizer Kollegen die WM-Spiele zu verfolgen.

Trotzdem fühlen sich offenbar mehrere Deutsche nicht willkommen in der Schweiz, wie eine 18-jährige Deutsche, die in Berneck SG wohnt, gegenüber 20 Minuten bestätigt: «Vor allem während der WM wird man als Deutscher beleidigt und ist der Aussenseiter.» Sie sei einmal mit ihrer Familie an einem Public Viewing gewesen, wo sie so schlechte Erfahrungen machte, dass sie nie wieder ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Öffentlichkeit anschaue. «Man muss sich hier für das eigene Land schämen», so die 18-Jährige.

Die Schweizer würden sich mehr über eine deutsche Niederlage als über einen Schweizer Sieg freuen, findet sie. «Ich fühle mich wirklich gemobbt und das schmerzt – wir sind doch eigentlich Nachbarn», sagt die gebürtige Deutsche.

Der Wunsch nach Akzeptanz

Die 18-Jährige merkt auch im Alltag, dass sie nicht die gleichen Voraussetzungen wie Schweizer Staatsbürger hat: «Am Anfang habe ich nur Hochdeutsch geredet und das wurde sehr schlecht von meinem Umfeld aufgenommen.» Böse Blicke und unangenehme Sprüche seien ihr in der Folge zugeworfen worden. «Ich wünsche mir für die Zukunft, dass der Anti-Deutschland-Gedanke verschwindet und wir in der Schweiz akzeptiert werden.» Und das nicht nur an der WM.

* Name der Redaktion bekannt

