Die Bahnhofsuhr, die niemand lesen kann

«Diese Uhr ist komplett unnötig – es ist viel zu kompliziert, die Zeit abzulesen», sagt Chiara Züge am Sonntag gegenüber 20 Minuten. Die Passantin ärgert sich über die Kreise, Kreuze und Rechtecke, die neuerdings die Fassade der St. Galler Bahnhofshalle zieren. Damit ist sie nicht alleine: Seit am Donnerstagabend die neue binäre Uhr in Betrieb genommen wurde, hagelt es vernichtende Kommentare in den sozialen Netzwerken. Dabei wurde die Lichtinstallation extra von einer Wettbewerbsjury ausgewählt. Das scheint den meisten egal zu sein.



Bei Sonnenschein nur schwer erkennbar

«Wenn sie niemand lesen kann, macht sie keinen Sinn», so der Tenor auf den Strassen. Nicht nur das: Die dafür verwendeten 324'000 Franken Steuergeldern sind für viele ein zu hoher Preis: «Das Geld hätte man ganz klar besser investieren können», sagt Nicole Gerig. Ein User auf Facebook fordert sogar Folgen für die Verantwortlichen: «Die Leute, die diesen Stumpfsinn bewilligt haben, sollen ihn auch bezahlen und auch anderweitig die Verantwortung für Ihre Verschwendung von Steuergeldern übernehmen müssen!»

Zwar können Menschen, die sich mit binären Uhren auskennen, problemlos die Zeit ablesen. Allerdings sind die leuchtenden Symbole nur sehr schwer zu erkennen, wenn die Sonne darauf scheint. Dies merkt auch ein Jodel-User: «Die Formen sind nur bei Nacht, Schnee, Regen oder Nebel gut lesbar.» Darunter scherzt ein anderer: «Also zusammengefasst genau das Wetter in St. Gallen.»

Die «coolste Bahnhofsuhr aller Zeiten?»

Doch es gibt nicht nur Kritik. «Sieht wirklich schön aus: Modern und frisch – das passt», sagt Carla Mariel Krebs. Ein anderer Reisender kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: «Mir gefällt es, ich geniesse diesen Anblick», so Klaus Stadler. Es gebe am Bahnhofsgelände schliesslich genügend normale Uhren, um die Zeit abzulesen. Ein Facebook-User schreibt sogar: «Die mit Abstand coolste Bahnhofsuhr steht in St. Gallen.»



