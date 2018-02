«Die Polizei macht keine Gratiswerbung»

Ein Mann nickt in Weinfelden am Steuer ein und prallt in einen Baum. Er wird verletzt und muss ins Spital gebracht werden. Die ausgerückte Thurgauer Kantonspolizei macht Fotos vom Unfall, verpixelt aber das Werbeplakat im Hintergrund.

«Wir wollen keine Gratiswerbung machen», erklärt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau gegenüber der «Thurgauer Zeitung». Erst kürzlich versandte die Kantonspolizei ein Foto von einem Brand in Romanshorn. Auf dem Foto steht die Baustelle eines Mehrfamilienhauses in Flammen, davor eine Tafel des Vermieters, der die entstehenden Wohnungen anpreist. «Werbeplakate auf Polizeifotos könnten ungünstig wirken, gerade im Zusammenhang mit schlimmen Ereignissen», erklärt Graf. Auch bei «guter» Werbung werde gepixelt. Die Polizei sei nämlich neutral und mache keine Reklame für Unternehmen. «Der Fokus muss auf dem abgebildeten Ereignis liegen.»



«Persönlichkeitsschutz ist oberstes Gebot»

Bei der St. Galler Kantonspolizei werden Werbungen nicht grundsätzlich verpixelt: «Sie gehören zum öffentlichen Raum», sagt Mediensprecher Hanspeter Krüsi auf Anfrage. Wenn möglich, werde das Polizeifoto aber aus einer anderen Perspektive geschossen. Wie auch bei der Kantonspolizei Thurgau gilt hingegen: «Persönlichkeitsschutz ist oberstes Gebot. Autonummern oder andere Hinweise auf die Identität der beteiligten Personen werden verpixelt», so Krüsi.

Werbung vor der Tageschau abschalten?

Kann Werbung auf Polizeifotos überhaupt eine Wirkung entfalten? Marketingprofessor Dieter Kremmel von der Fachhochschule St. Gallen sagt zu 20 Minuten: «Wenn eine Marke oder Firma auf einem Polizeifoto zu sehen ist, steigert das höchstens ihren Bekanntheitsgrad. Dafür müsste die Werbung aber mehrmals hintereinander auf einem Polizeifoto erscheinen, was sehr unwahrscheinlich ist.» Der Effekt sei daher minimal, so Kremmel. Imageschäden seien keine zu befürchten: «Auch wenn die Polizeifotos in der Regel eher negative Emotionen auslösen, hat dies wohl kaum Auswirkungen aufs Image einer Marke oder Firma.» Der Betrachter erkenne ja, dass zwischen Werbung und Ereignis kein Zusammenhang bestehe, sagt Kremmel. «Sonst müsste man ja die Werbung vor und nach der Tagesschau abschalten.»

Anders sehe es aus, wenn unfreiwillig Situationskomik oder sogar Tragik entstehe: «Zum Beispiel wenn ein Auto mit geplatzten Reifen in die Werbetafel eines Pneuherstellers prallt.» Hier stelle der Betrachter sehr wohl einen Zusammenhang her, sagt Kremmel. «So etwas dürfte sich ungünstig auswirken, selbst wenn die Pneus nicht von der fraglichen Firma wären.»

(tso)