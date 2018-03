Diese Smileys machen nicht alle happy

Zwischen Freitag und Dienstag sind in Mels mehrere Schmierereien verursacht worden. Die Kantonspolizei St. Gallen hat von zehn Fällen Kenntnis, wie sie am Donnerstag mitteilte. Sechs Geschädigte haben bislang einen Strafantrag wegen Sachbeschädigung gestellt. Der Schadensbetrag beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen.

Betroffen von den Schmierereien sind Container, Steinsäulen, Mauern, Zäune, eine Verkehrstafel und Sichtschutzwände. Diese befinden sich an der Ringstrasse, am Gonzenweg und an der Sarganserstrasse.

Personen, die ebenfalls geschädigt wurden, sowie Personen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Mels, Tel. 058 229 78 00, zu melden.

(20 Minuten)