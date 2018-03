St. Galler Strassenlampen gehen via USA viral

«Norwegen testet Strassenlampen, die sich automatisch dimmen», heisst es zu diesem Video, das bereits Anfangs Januar auf der Facebook-Seite von Viral in USA gepostet wurde. Seither geht das Video viral: Es wurde schon über fünf Millionen mal angeschaut und über 110'000 Mal geteilt.

In den Kommentaren zeigt sich ein User begeistert und fragt, was wohl passiere, wenn Vögel vorbeifliegen. Ein anderer Kommentator meint, das dies nun wohl eine harte Zeit für Verbrecher bedeuten würde und wiederum eine andere Userin gibt an, sie sei schon lange von Norwegen begeistert und habe nun noch einen Grund mehr, das Land zu lieben.

Norwegischer Hersteller

Der Haken daran: Die automatische Strassenbeleuchtung im Video steht nicht in Norwegen, sondern in der Schweiz. Wie FM1Today schreibt, zeigt das Video Bilder aus dem St. Galler Tal der Demut und der Dottenwilerstrasse in Wittenbach. Die Videos stammen von Comlight, dem norwegischen Hersteller der sogenannten volldynamischen LED- Strassenbeleuchtung. Deshalb wohl die Verwechslung.

In St. Gallen setzt man schon länger auf dieses Beleuchtungssystem. Erste Tests gab es bereits 2012. Diese verliefen störungsfrei, wie Urs Etter, Abteilungsleiter Öffentliche Beleuchtung bei den St.Galler Stadtwerken, damals sagte. Da das System so gut funktionierte, wurde es 2014 auf das Tal der Demut ausgeweitet, im August 2017 folgte dann die Dottenwilerstrasse in Wittenbach.

Der grosse Vorteil dieser Methode: Die vollautomatische LED-Strassenbeleuchtung spart viel Strom, da das Licht stark reduziert wird. Es wird erst durch Detektoren, die etwa ein vorbeifahrendes Auto, Motorrad oder Velo erfassen, «richtig» eingeschaltet. In Wittenbach etwa erwarte man so Energieeinsparungen von über 75 Prozent. Für diese Art der Beleuchtung eignen sich allerdings nur verkehrsarme Strassen.

