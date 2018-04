Dieser Thurgauer hat die längste Chili der Welt

Jürg Wiesli züchtet schon seit 15 Jahren Riesengemüse und feierte in dieser Zeit mit Rüebli, Kohlrabi, Kürbis, Gurken, Zwiebeln und anderem Gemüse unglaubliche 17 Schweizerrekorde. Vergangene Woche erreichte der SVP-Kantonsrat aus Dozwil TG einen weiteren Meilenstein: Mit seiner 45 Zentimeter langen Chilischote ist er nun erstmals Weltrekordhalter. Mit der Zucht der Art, die dieses Prachtexemplar hervorbrachte, begann er vor zwei Jahren.

Der richtige Dünger ist ausschlaggebend

Die Rekordlänge wurde an der letzten Schweizermeisterschaft im Oktober auf dem Bächlihof in Jona SG gemessen. Mit der Schote ist er nun auch offiziell im «Guinnessbuch der Rekorde» eingetragen. Damit löst der Dozwiler einen Engländer ab, der zuvor mit einer 40,1 Zentimeter langen Chili den Weltrekord inne hatte. «Ich kann es kaum fassen», schwärmt Wiesli.

Der Rekord kommt aber nicht von ungefähr: Eineinhalb bis zwei Stunden wendet Wiesli täglich für sein Hobby auf. Doch was ist sein Erfolgsrezept? Der Kantonsrat macht kein Geheimnis daraus: «Es ist wichtig, die Samen schon früh im Jahr zu setzen.» In der Folge verwendet Wiesli ein bis zwei Jahre lang gereiften Kompost und Tomatendünger, der sich am besten für seine Zucht eigne. Grund: «Er regt anfangs vor allem das Wachstum der Wurzeln an – so können diese später im Jahr mehr Nährstoffe aufnehmen.»

(viv)