Er sprang stets zu weit und landete im Flachen

Walter Steiner hatte ein absurdes Problem: Während heute die Skispringer so weit wie möglich fliegen wollen, sprang er zu weit, flog in den 1970er-Jahren über die Weltbestmarken im Skispringen hinaus und landete im Flachen statt am Hang – das war lebensgefährlich. Freiwillig hatte der heute 67-Jährige darum auch im Wettkampf den Anlauf verkürzt und startete weiter unten. Eine Ausstellung unter dem Titel «Ein Stück weit Pionier» geht nun dem Phänomen Walter Steiner nach.

Eddie the Eagle - Alles ist möglich



Eine ganz andere Skisprung-Legende ist Micheal Edwards, besser bekannt als Eddie the Eagle. Er war der erste Skispringer, der für Grossbritannien bei den Olympischen Winterspielen an den Start ging.



Eddie the Eagle versuchte sich zunächst erfolglos im Judo, Volleyball und im Pferdesport. Auslöser für den Wechsel zum Skispringen war für ihn eine Fernsehübertragung der Vierschanzentournee 1985/1986. Zu dieser Zeit war das Skispringen eine olympische Disziplin, die von keinem britischen Sportler ausgeübt wurde. Daher begann Edwards Ende der 1980er Jahre, ohne finanzielle Unterstützung der British Ski and Snowboard Federation, an internationalen Wettbewerben teilzunehmen.



Aufgrund seiner ausgeprägten Weitsichtigkeit war er beim Springen auf starke Brillengläser angewiesen. Diese beschlugen ihm häufig, sodass man ihn vor seinen Sprüngen öfters beim Reinigen der Gläser beobachten konnte. Dadurch erlangte er seinen Spitznamen Eddie the Eagle.



Heilung und Ernährung

Der Titel der Ausstellung kommt von der Legende selbst: «Ich war eben ein Stück weit Pionier», sagt Walter Steiner und meint damit seine unkonventionelle Art zu trainieren, nämlich «gerade so, wie ich es für richtig empfinde, selbst dann, wenn es anderen zu kompliziert scheint». Dies habe sich schon in den 1970er-Jahren gezeigt, sagt Ursula Badrutt, Teamleiterin für Kulturförderung beim Amt für Kultur des Kantons St. Gallen: «Er beobachtete beispielsweise, dass er besser im Skispringen war, wenn er die Tage zuvor im Spital war statt intensiv trainierte.» Denn er habe sich während dem Kranksein mental vorbereiten können – und darauf habe er grosses Gewicht gelegt. Dass psychologische Vorbereitung im Sport wichtig ist, sei damals noch nicht so verbreitet gewesen. «Ihm war das jedoch schon damals klar, darum ist er ein Pionier», sagt Badrutt.

Auch bei der Ernährung sei Walter Steiner stets pionierhaft unterwegs gewesen. Er habe einfach ein Bewusstsein für gesunde und angemessene Nahrung. Aber er sei dabei nicht missionarisch: «Er ist nicht so ein Körnlipicker, der nur Rohkost isst und gar nicht kocht», sagt Badrutt weiter.

Diese Skisprung-Legende sprang zu weit

Bildhauer und Visionär

Parallel zu den nationalen und internationalen Erfolgen als Skispringer absolvierte Steiner im Bildhauer-Atelier von Johann Ulrich Steiger in Flawil von 1968 bis 1972 eine Ausbildung zum Holzbildhauer. Die handwerkliche Tätigkeit bedeutete für ihn ebenso eine Möglichkeit, sich für das Skisprung-Training mental voranzutreiben.

1974 gelang es Steiner, sich in die Erinnerung aller einzuschreiben, als er mit dem Film «Die grosse Ekstase des Bildschnitzers Steiner» von Regisseur Werner Herzog zur Kultfigur wurde. Im Film sah er aber weniger die Gelegenheit, sich als Star feiern zu lassen, als vielmehr die Möglichkeit, auf sein dringendes Anliegen aufmerksam zu machen: Die Sprungschanzen müssen neu gebaut werden – wohl nicht zuletzt wegen seines absurden Problems. Rund 20 Jahre hat es gedauert, bis sein Anliegen und seine Vision Realität wurden und die Schanzen neu gebaut wurden.



Video: Ausschnitte aus Werner Herzogs Film «Die grosse Ekstase des Bildschnitzers Steiner», 1974, zusammengestellt von Nicolas Sourvinos, 2018, 5 Min. (Video: Werner Herzog)

Die Ausstellung ist die zweite Station der Veranstaltungsreihe «Kulturraum S4» und ist noch bis zum 13. Mai im Wartesaal des Bahnhofs in Lichtensteig zu sehen.

(lad)