Weitere Verhaftung nach Messerattacke

In einem Restaurant an der Marktgasse in Rapperswil-Jona SG kam es am Samstag zu einer Gewalttat, bei der drei Angestellte durch Messerstiche verletzt wurden. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte, befinden sich nebst einem 33-jährigen Schweizer und seiner 26-jährigen slowakischen Ehefrau nun auch ein 30-jähriger Libyer in Haft.

Beim Streit wurde ein 44-jähriger Mann durch Stiche schwer verletzt. Ein 40-Jähriger erlitt mittelschwere Wunden und ein 53-jähriger Angestellter kam mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden in ein Spital gebracht.

Zwei Opfer konnten Spital verlassen

Die Untersuchungsbehörden sind nach wie vor daran, den genauen Tatablauf zu ermitteln und führen unter anderem Einvernahmen mit Beschuldigten und Auskunftspersonen durch. Die bisherigen Ermittlungen zeigen, dass vermutlich mehrere Personen in unterschiedlicher Art und Weise in den Vorfall verwickelt waren.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen beantragte für die drei Beschuldigten beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft.

Zwei Opfer konnten das Spital bereits wieder verlassen, heisst es seitens der Polizei weiter: Der leicht verletzte 53-Jährige am Sonntag, der mittelschwer verletzte 40-Jährige am Montag. Der schwer verletzte 44-Jährige befindet sich nach wie vor in Spitalpflege.

Die Slowakin ist für die Betreiber keine Unbekannte: Sie hat sich vor ein paar Wochen erfolglos um einen Job im Restaurant bemüht. Laut der Wirtin hat der Ehemann dem Wirt bereits zwei Wochen zuvor mit dem Tod gedroht.

(viv/oli)