Rauch reisst Bewohner aus dem Schlaf

In Gais AR ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer in einem Zweifamilienhaus ausgebrochen. Drei Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Spital eingeliefert werden.

Der Schaden an dem Gebäude beläuft sich laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden von der Nacht auf Donnerstag auf rund 100'000 Franken. Die beiden Wohneinheiten des Hauses seien bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Drei weitere, unverletzte Personen seien daher durch den Gemeindeführungsstab untergebracht worden.

Ein Hund musste durch einen Tierarzt versorgt werden, weil das Tier laut Polizeimeldung längere Zeit dem Rauch ausgesetzt war.

Die Kantonspolizei habe zudem Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen, hiess es weiter im Communiqué.

(chk/sda)