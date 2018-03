Eigentlich wollte er nur Fleisch räuchern

Ein 55-jähriger Mann war am Montagmorgen gegen 6.15 Uhr bei einem Bauernhof dabei, in einem Baucontainer Fleisch zu räuchern. Aus bislang unbekannten Gründen ist es beim Räuchern mit Sägemehl zu einer Verpuffung gekommen, wodurch auch ein Holzunterstand in Brand geriet. Ebenfalls explodierte eine Gasflasche, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Die örtliche Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Sachschaden von rund 12'500 Franken. Durch herumfliegende Teile wurde zudem ein Schwein leicht verletzt. Eine Person wurde vom Rettungsdienst wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht.

