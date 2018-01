Am Freitagmorgen berichtete 20 Minuten über die Ente «Weisskopfadler», die in Münchwilen vom Jagdaufseher erschossen wurde mit der Begründung, sie sei eine Bastard-Ente und somit hier nicht heimisch, zudem vertreibe sie einheimische Arten und mache deren Nester kaputt. Ausserdem sei keine Schonzeit, man dürfe also Enten jagen.

«Die Ente lag tot vor ihren Füssen»

Das Vorgehen ärgerte viele Leser. Denn die Ente war handzahm und viele Münchwiler hatten sie ins Herz geschlossen, ja sogar regelmässig besucht und gestreichelt. «Kein Verständnis», «einfach nur traurig» oder «herzlos», heisst es in den Kommentaren. Einige Leser vermuten auch, dass es sich gar nicht um eine Bastard-Ente gehandelt habe, sondern um eine Moschusente.

«Für mich ist es klar eine Moschusente und somit ein Haustier. Das darf man doch nicht so ohne weiteres abschiessen», sagt Petra Heussi, Tierpflegerin und Geflügelzüchterin aus Zürich. Sie fragt sich auch, wieso man das Tier nicht eingefangen und dem Tierschutz oder einem Zoo übergeben habe. «Ich habe selber eine Kleintieranlage und hätte sie bei mir aufgenommen.» Dass eine Vermittlung gar nicht erst versucht wurde, sei enttäuschend. «Die Ente hätte eine Chance verdient.» Bei einem Hund hätte man wohl anders gehandelt.



Hier wäscht sich die Ente vor den Anwohnern. (Video: Walter Cadonau)

Ausgebüxte Ente

Michael Schaad, Biologe bei der Vogelwarte Sempach, kann sich nur anhand des Fotos kein abschliessendes Bild machen, vermutet jedoch auch, dass es sich um eine Moschusente handelt.

«Es dürfte eine Zuchtform der in Südamerika wild lebenden Moschusente (Cairina moschata) sein, die bis auf die Flügel komplett schwarz ist.»

Da es sich aber sicher nicht um eine Wildente handelt und Moschusenten die Schweiz nicht aus eigener Kraft erreichen können, muss der Vogel laut Schaad irgendwo ausgebüxt sein. Das sollte eigentlich nicht möglich sein: «Laut eidgenössischer Tierschutzverordnung müssen sie dort so gehalten werden, dass sie nicht entweichen können», so Schaad.

Ausbreitung verhindern

Andererseits hätten die Kantone laut eidgenössischer Jagdverordnung dafür zu sorgen, dass Bestände von Tieren, die nicht zur einheimischen Artenvielfalt gehören und in die freie Wildbahn gelangt sind, reguliert werden und sich nicht ausbreiten. «Der Vollzug liegt bei den kantonalen Behörden. Wie sie das tun, liegt in ihrem Ermessen», sagt Schaad. Nicht immer liessen sich diese Vögel einfangen und in einem Tierpark unterbringen.

Das gibt auch Roman Kistler, Leiter des Amtes für Jagd- und Fischereiverwaltung des Kantons Thurgau, zu bedenken. Es sei nicht realistisch, dass man für alle Tiere, die man aus der freien Wildbahn entfernen müsse, einen Platz finden könne. Theoretisch hätte man für die Ente zwar einen Platz in einem Tierpark oder einer ähnlichen Institution finden können, doch in der Praxis sei das schwierig.

«In diesem Fall haben wir das auch nicht geprüft.» Denn der Jagdaufseher habe selber entscheiden können, wie vorzugehen sei. «Das liegt in seinem Kompetenzbereich.» Kistler wirft zudem ein, dass die zu entfernenden Tiere oft verwildert seien und nicht immer einfach einzufangen seien. Im Fall der Ente von Münchwilen wisse man zwar mittlerweile, dass sie zutraulich war, doch das sei meist nicht klar.



Der «Weisskopfadler» fehlt vielen Anwohnern. (Video: Walter Cadonau)

