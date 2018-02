«Es gibt legitime Gründe, Tiere abzuschiessen»

Ein Jagdaufseher hat im Januar eine zutrauliche Ente am Rosenthaler Weiher abgeschossen – sehr zum Missfallen vieler Spaziergänger, die sie ins Herz geschlossen hatten. «Die Ente war ein Neozoon. Sie vertrieb einheimische Arten und machte deren Nester kaputt», so die Begründung des Jagdaufsehers.



Die Ente liess sich sogar streicheln. (Video: Walter Cadonau)

In der Folge bekam er Morddrohungen und wurde aufs Übelste beschimpft. Jetzt folgt der nächste Schritt: Der Thurgauische Tierschutzverein TTSV reichte bei der Staatsanwaltschaft Frauenfeld Strafanzeige gegen den Jagdaufseher ein. Dies wegen «Verdacht auf mutwillige Tötung sowie unbefugtes Schiessen», heisst es im Schreiben an die Staatsanwaltschaft.

Jagdaufseher wegen «mutwilliger Tötung» angezeigt

Kein Einzelfall

Dass Jagdaufseher und Wildhüter von der Bevölkerung hart angegangen werden, musste auch der St. Galler Wildhüter Mirko Calderara erleben. Im Frühling 2016 verzichtete er auf die Umsiedlung eines Schwanennests, das am Bodenseeufer in Rorschach SG weggespült zu werden drohte. In der Folge erhielt er zahlreiche negative Anrufe.

Telefonterror bei Wildhüter wegen Schwanennest

«Der Druck war relativ gross, ich habe bis abends um zehn Uhr Anrufe von betrunkenen und nüchternen Frauen erhalten», sagte Calderara damals. Teilweise seien die Anrufer massiv ausfällig geworden und hätten ihn als Tier-Mörder beschimpft. Es sei «grausam» gewesen.

Kein einfacher Job

«Der Beruf ist in den letzten Jahren nicht einfacher geworden – man wird durchaus häufiger kritisiert», sagt Roman Kistler, Amtsleiter der Jagd-und Fischereiverwaltung im Kanton Thurgau. Er habe auch schon eine Anzeige erhalten, wobei das Verfahren gegen ihn dann von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden sei. «Oft bezieht der Jagdaufseher Prügel, egal wie er handelt.»

«Wenn es um die Bereiche Jagd und Wildtiere geht, wird sehr oft emotional beurteilt, ohne andere Gesichtspunkte oder Interessen anzuhören besziehungsweise zu akzeptieren», so Kistler. Jeder einzelne Fall müsse objektiv und seriös beurteilt werden, bevor Beschuldigungen ausgesprochen und Leute öffentlich angeprangert werden. «Es gibt nämlich durchaus auch legitime Gründe, ein Tier zu töten», bilanziert er.





(viv)