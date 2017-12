Diebe in Fluss gejagt, Geburt in Polizeiauto

Polizisten sind alles andere als wasserscheu. Als Anfang März im Westen der Stadt Ladendiebe gemeldet wurden, nahm die St. Galler Stadtpolizei die Verfolgung auf. Die drei Diebe flüchteten durch den Fluss Sitter. Doch das nützte ihnen nichts. Sie wurden gefasst und mussten auf dem Weg zum Polizeiauto nochmals zu Fuss den kalten Fluss queren. «Die Polizei lässt sich von kaltem Wasser sicher nicht aufhalten», sagt Stadtpolizei-Sprecher Dionys Widmer schmunzelnd.

Manchmal wird die Polizei auch zu Einsätzen gerufen, die sich im Nachhinein als Missverständnis herausstellen. So zum Beispiel im Januar, als aus dem Rheintal gemeldet wurde, ein sterbendes Schaf liege auf einer Wiese. «Vor Ort entdeckten die Polizisten ein sehr wohlgenährtes Schaf, dass noch zappelte», sagt Hanspeter Krüsi, Sprecher der St. Galler Kantonspolizei. Das Schaf habe es nicht mehr selber auf die Beine geschafft. Die Polizisten hätten dann nachgeholfen, und das Tier lief wieder zur Herde.

Nachbar ist kein Spanner

Oder als die Polizei im November von einem Rheintaler angerufen wurde, der sich darüber aufregte, dass sein Nachbar eine Kamera in Richtung seines Fensters aufgestellte habe. Vor Ort konnte die Polizei den Fall rasch klären: Es handelte sich um einen Fensterputzroboter, nicht um eine Kamera.

Ebenfalls im Winter wurde die Polizei gerufen, weil ein Mann vermutete, dass Terroristen Zeichnungen vor seine Tür gelegt hätten. Auf einem Blatt meinte er die Flagge des Islamischen Staates (IS) zu erkennen. Wie sich dann herausstellte, handelte es sich um Kinderzeichnungen, die Schüler vor der Tür platziert hatten – seine Gattin ist Primarlehrerin.

Von Polizei geweckt

Einen speziellen Anruf erhielt die Polizei im Sommer von einem Transportunternehmer. Einer seiner Chauffeure sei am frühen Morgen nicht zur Arbeit erschienen, müsse jedoch dringend seine Lieferung ausfahren. Der Lastwagenfahrer nächtige in einem Hotel in Gossau SG, doch dort sei niemand telefonisch erreichbar.

Eine Patrouille ging vor Ort, doch auch sie konnte an der Rezeption niemanden erreichen. Also riefen die Polizisten vor dem Hotel laut nach dem Mann. Ein anderer Hotelgast hörte die Beamten. Er kannte den Lastwagenfahrer, einen Freund von ihm, und wusste in welchem Zimmer dieser übernachtetet. Er ging ihn wecken.

Blöderweise fiel beim hilfsbereiten Gast die Tür ins Schloss und sein Schlüssel lag noch auf dem Nachttisch. Da der Freund zur Arbeit musste, schlief er halt in dessen Zimmer weiter. «In gewissen Fällen übernimmt die Polizei sogar den Weckdienst von Hotels», sagt Krüsi schmunzelnd.

In Polizeiauto geboren

Auch eine Geburt in einem Polizeiauto durften Polizisten 2017 miterleben. Allerdings eine tierische. Nachdem die Stadtpolizei St. Gallen zu einer Wohnung gerufen wurde, wo eine Ente ihr Nest auf einem Balkon errichtet hatte, sollten die Ente und ihre bereits geschlüpften Babys in die Voliere gebracht werden. Auch ein Ei wurde mittransportiert. Auf dem Weg zur Vogelpflegestation schlüpfte Entchen Emily im Polizeiauto.



Eine tierische Entdeckung der anderen Art machten Polizisten der Kapo Thurgau als Ende Januar Polizeitaucher auf dem gefrorenen Bodensee eine Rettungs- und Bergungsübung durchführten. In einem Eisblock entdeckten sie einen wahrlich «tiefgekühlten» Fisch (siehe Bildstrecke oben). Dieser sei wohl schon vor der Kältewelle tot gewesen. Es sei dennoch ein seltener «Fang» gewesen.



