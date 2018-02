Erste Festnahme im Fall Isabella T.

Im Fall Isabella T.* (20), die in einem Teppich eingerollt in einem Waldstück in Zezikon TG tot aufgefunden worden war, ist es zu einer Verhaftung gekommen. Wie Stefan Haffter, Sprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau, bestätigt, wurde am Donnerstagabend im Kanton Thurgau ein Verdächtiger festgenommen. Der Mann soll kurz vor ihrem Verschwinden Kontakt zu Isabella gehabt haben.

Weitere Angaben wie Alter und Nationalität des Mannes oder Ort der Festnahme macht Haffter nicht. Der Verdächtige werde zurzeit befragt.

*Name der Redaktion bekannt.

(bee/woz/qll)