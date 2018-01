Eizellen verwechselt – Fall gegen Geld eingestellt

Der Zivilprozess wegen einer mutmasslichen Eizellen-Verwechslung in der Klinik des prominenten Bregenzer Fortpflanzungsmediziners Herbert Zech am Landesgericht Feldkirch ist eingestellt worden, wie vol.at am Mittwoch schreibt. Klägerin Kristina V.* (26) soll Geld von Zech erhalten haben. Doch über die Höhe der Summe wurde Stillschweigen vereinbart.

In-vitro-Fertilisation



Die Eizellen werden mit dem aufbereiteten Sperma in einem Reagenzglas zusammengebracht. Es findet eine spontane Befruchtung statt. Die befruchtete Eizelle bleibt dann mehrere Tage lang in einer Petrischale, reift dort in einer Nährlösung, bevor sie wieder in den Uterus eingepflanzt wird.

Zech gab sofort alles zu

Schon kurz nach Kristinas Geburt äusserten nicht nur Verwandte, sondern auch Kinderärzte die ersten Zweifel, ob sie tatsächlich die Tochter ihrer Eltern Tomislav und Miluska V.* ist. Mit 23 Jahren überredete die heute 26-Jährige ihre Schwester und Mutter schliesslich zu einem DNA-Test. Wenig später die Gewissheit: Kristina und ihre Familie sind nicht blutsverwandt. Sofort habe sie damals das Gespräch mit dem zuständigen Arzt Herbert Zech gesucht. Er habe sofort alles zugegeben.

Um ihre Identität zu klären, hat Kristinas Anwalt Zech damals aufgefordert, dass er alle Personen, die 1990 künstliche Befruchtungen im Reagenzglas vornahmen, zu offenbaren. Und obwohl er angeblich keine Unterlagen mehr hat, habe er drei Paare genannt. Die DNA-Tests waren negativ.

Nach wie vor Unklarheit

Bereits im Juli 2017 begann der Prozess am Landesgericht Feldkirch, der weitere Klärung bringen sollte. Doch Zech erschien damals nicht vor Gericht. Anwesend am Prozess war ein Arzt der Frauenabteilung der Klinik Münsterlingen TG, wo Kristinas Mutter entbunden hat. Der einvernommene Frauenarzt erzählte, dass aus seiner Sicht eine Verwechslung nach der Geburt ausgeschlossen werden könne. «Immerhin ist das jetzt klar», sagte die Ostschweizerin damals.

Obwohl Zech gegenüber Kristina V. eine mögliche Verwechslung der Petrischalen indes eingeräumt hatte, rechtfertigte er sich nun vor Gericht damit, dass er gedanklich alle Möglichkeiten durchgespielt und nach Erklärungen gesucht habe. Hundertprozentig könne aber nicht gesagt werden, dass die Verwechslung bei ihm stattgefunden habe. Kristina V. weiss nun nach wie vor nicht, wer ihre Eltern sind. Laut Anwalt wird sie ihre Suche aber fortsetzen.

* Namen der Redaktion bekannt

(lad)