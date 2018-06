Falsche Tierliebe führt zu Abschuss von Schwan

«Wenn die Jungtiere im Herbst flügge sind, sollte die Schwanen-Mutter eingeschläfert werden», sagt Karl-Heinz Hanny von der Tierrettung Vorarlberg gegenüber dem ORF Vorarlberg. Hintergrund: Bei einer Schwanenfamilie, die beim Alten Rhein zwischen Lustenau (A) und Diepoldsau/Widnau SG lebte, hatte sich das Muttertier den Flügel gebrochen und sollte offenbar nicht unnötig leiden. Dass dem verletzten Tier nicht geholfen wurde, sorgte auf Social Media dieser Tage allerdings für einen regelrechten Shitstorm.

Umfrage Soll man verletzten Wildtieren helfen? Nein, so ist die Natur.

Ja, klar. Verletzten Tieren muss man immer helfen.

Kommt auf den Einzelfall an.

Bildstrecken Schwankücken müssen in Abfallberg schlüpfen

Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Wie die Wildtierhilfe Vorarlberg auf Facebook postete, wurde sie deshalb von vielen Tierfreunden um Hilfe gebeten:

Tierschützer sammeln Schwänin ein

Darauf fingen Mitglieder der Wildtierhilfe die Schwanenmutter am Sonntag ein und nahmen sie mit. Wie vol.at schreibt, wollten sie das Tier operieren lassen. Doch die Tierklinik erteilten ihnen eine Absage. Schliesslich wurde das Tier wieder zurückgebracht.

Die ganze Aktion wurde von der Tierrettung Vorarlberg heftig verurteilt. Denn während die Schwanenmutter weg war, kam es zu Revierkämpfen und die Jungtiere waren ohne ihre Mutter auf sich gestellt, so Karl-Heinz Hanny von der Tierrettung Vorarlberg. Seine Organisation habe dann eingreifen müssen, damit die Jungtiere nicht von anderen Schwänen getötet werden.

Ein Happy-End gab es nicht. Wie ORF Vorarlberg weiter berichtete, musste ein Schweizer Jagdaufseher den Schwan mit dem gebrochenen Flügel schliesslich erlöst.

Für die Wildtierhilfe Vorarlberg ist klar: «Tuat ma nix isch ma dr Depp – tuat ma was, isch ma oh dr Depp.» Ihre Aktion könnte zudem ein rechtliches Nachspiel haben.

Nicht das erste Schwanen-Drama

Auch in Rorschach kam es wiederholt zu Schwanen-Dramen. Das, weil ein Schwanenpaar jährlich ihr Nest zu nahe am Ufer baut und ständig die Gefahr lauert, dass es weggespült wird. Die Schwäne seien halt in der Wahl ihres Standortes wirklich ungeschickt gewesen, sagte Wildhüter Mirko Calderara 2016 gegenüber 20 Minuten. Weil er die Schwäne als «blöd» bezeichnet und sich geweigert hatte, das Nest zu verschieben, riefen ihn betrunkene Frauen spätabends an, um ihn zu beschimpfen. Laut Calderara nützt das Wegtragen des Nestes ohnehin nichts, da die Tiere das Nest danach nicht mehr akzeptieren würden.

Schliesslich wurde das Nest wegen des öffentlichen Drucks doch noch mit Sandsäcken geschützt. Dieses Jahr hatten die Schwäne sogar zwei Nistversuche an wieder der gleichen «blöden» Stelle unternommen. Doch beide scheiterten.

(taw)