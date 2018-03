Festgefrorene Möwe wird totgepickt und verspeist

«Ich bin am Mittwoch eigentlich nur an den Rorschacher Hafen gegangen, um die schönen Eisskulpturen zu fotografieren», sagt der Blogger Res Lerch gegenüber 20 Minuten. Er konnte fast nicht glauben, was er dann zu sehen bekam: «Plötzlich flogen zwei Krähen zu einer festgefrorenen Möwe, pickten diese zu Tode und assen sie auf. Die Natur ist manchmal echt brutal», so Lerch.

Da der Weg zur Hafenmauer aus Sicherheitsgründen gesperrt war, sei es unmöglich gewesen dem Tier zu helfen. Lerch: «Wir haben geschrieen und gepfiffen, aber davon liessen sich die Krähen nicht stören.» Die Möwe habe gezappelt und gekämpft – gegen die beiden Krähen sei sie jedoch chancenlos gewesen.

Krähen sind für das Töten bekannt

Michael Schaad von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach überrascht das Verhalten der Rabenkrähen nicht: «Diese Vögel sind bekannt dafür, geschwächte Tiere zu erkennen und sie zu töten, um sie dann zu fressen.»

«Rabenkrähen sind intelligente Tiere – wenn sie eine Möglichkeit sehen, einfach an Nahrung zu gelangen, dann nutzen sie diese umgehend», erklärt Schaad. Allenfalls liessen sie Gnade walten, wenn eine andere Krähe in Not ist.

Mit ihrem Verhalten sind Krähen keine Ausnahme: Vor allem Greifvögel, wie beispielsweise Wanderfalken, würden ebenfalls gezielt andere Vögel töten. Auch sie gehen auf geschwächte Tiere los. Wenn ein Vogel aber bereits tot ist, wird er zur Beute von Aasfressern. So würden aasfressende Möwen auch mal eine tote Krähe verspeisen.

Einbruch und Kannibalismus

Im Tierreich gibt es noch weitere Arten, die nicht davor zurückschrecken, ihre Artgenossen zu töten. «Die weibliche Gottesanbeterin verspeist nach der Paarung das Männchen, um genug Energie zu bekommen», erklärt Catherine Schmidt, Zoologin beim Naturmuseum Thurgau. Das sei auch bei Spinnen der Fall. «Ein anderes Beispiel sind männliche Löwen, die die Jungen des Weibchens umbringen, wenn diese von einem anderen Männchen abstammen.»

Es gibt auch andere «Verbrechen» die im Tierreich stattfinden, wie folgende Beispiele zeigen: So kann das Vorgehen des Bitterlings, einer Fischart, als Einbruch angesehen werden: «Das Weibchen legt seine Eier in die Teichmuschel», so Hannes Geisser, Museumsleiter des Naturmuseums Thurgau, zu 20 Minuten. Diese würden dort vom Männchen befruchtet und in der Muschel wachsen. «Das ist natürlich eine besonders clevere Idee, die Eier sind so perfekt geschützt, aber es ist eine klare Form von Einbruch in die Muschel», so Geisser.

Nie niedrige Beweggründe

Tiere würde jedoch nie aus niedrigen Beweggründen handeln. Es gehe ihnen meistens um eine erfolgreiche Fortpflanzung oder schlicht um den täglichen Kampf ums Überleben. «Gerade beim Mord ist es ein rein biologisches Töten», erklärt Geisser.

