«Zum Dank wird einem der Feuerwehrhelm geklaut»

Bei einem Einsatz nach dem WM-Spiel am Freitagabend wurden einem Mitglied der Feuerwehr Wil der Einsatzhelm gestohlen. Daraufhin bittet der Sicherheitsverbund der Region Wil auf ihrer Facebook-Seite den Dieb, den Helm wieder zu retournieren. Auch das betroffene Mitglied äussert sich auf Facebook in einer Ostschweizer Gruppe dazu: «Ich bin unglaublich genervt und enttäuscht. Da steht man zwei Stunden auf der Strasse und riskiert sein Leben und der Dank dafür ist, dass einem der Feuerwehrhelm geklaut wird», schreibt die betroffene Person in ihrem Eintrag.

Helm wie ein Heiligtum

Geschehen ist der Vorfall beim Schwanenkreisel, wo die Feuerwehr eine Strassenumleitung regelte. «Solche Einsätze machen wir für die Polizei jetzt während der WM regelmässig», sagt Kommandant Tom Widmer am Montag zu 20 Minuten. Dabei sei die Feuerwehr jeweils mit ihrer Einsatzausrüstung vor Ort, die auch den persönlichen Helm beinhalte. Am Kreisel seien zwei Mitglieder im Einsatz gewesen, ihre Helme in der Nähe deponiert. «Sie hatten sie während der Arbeit nicht ständig im Blick und haben dann irgendwann realisiert, dass einer weg ist», sagt Widmer weiter.

Für das Mitglied sei der Diebstahl schlimm: «Der Feuerwehrhelm ist für unsere Leute wie ein Heiligtum», so der Kommandant. Deshalb hoffe man auch, dass der rund 500 Franken teure Helm bald wieder zurück kommt. Der Diebstahl sei ohnehin nicht nachvollziehbar: «Brauchen kann man ihn nicht, ausser vielleicht als Souvenir.» Dies könne als Lausbubenstreich nach dem Feier nachvollzogen werden, doch dann sollte am nächsten Tag die Rückgabe und Entschuldigung erfolgen. «Wir klären nun intern ab, wie lange noch gewartet wird, dann erstatten wir Anzeige gegen Unbekannt», so Widmer.

Kein Respekt

Von so einem Fall zu hören löst beim Feuerwehrverband St. Gallen Kopfschütteln aus: «Das ist eine Frechheit und zeugt von sehr wenig Respekt», sagt Präsident Thomas Bärtsch auf Anfrage. Dass während Einsätzen Material gestohlen werde, komme ab und zu vor. So sei beispielweise schon einmal eine Lampe in Sargans nach einem Fest mitgenommen worden. «Gefunden wurde sie dann auf einer Wiese in Bern wieder», so Bärtsch.

Lampen, Triopane oder sonstiges Signalisierungsmaterial sei auch bei den Kantonspolizei St. Gallen beliebtes Diebesgut. Offenbar sei es reizvoll, etwas von der Polizei zu haben.

