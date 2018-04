Frau baut mit Maserati Unfall in 30er-Zone

Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr Uhr

war eine 35-jährige Lenkerin in ihrem Dacia in einer 30er Zone in St. Gallen unterwegs. Auf einer Verzweigung kam es zur Kollision mit dem Maserati einer 30-Jährigen, welche mit überhöhter Geschwindigkeit von links kam. Der Maserati wurde auf der rechten Fahrzeugseite von der Front des Dacia der 35-Jährigen erfasst. Der Maserati kam dadurch ins Schleudern und kam erst nach rund 25 Metern zum Stillstand. Im Sportwagen sassen zwei weitere Frauen und ein Mann.

Die 35-jährige Frau aus dem einen Auto sowie drei Personen aus dem zweiten Unfallauto zogen sich unbestimmte, eher leichte Verletzungen zu. Es entstand mittlerer Sachschaden, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

(20 Minuten)