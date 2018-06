Gast muss mehr zahlen, weil er zwei Gabeln nimmt

Pro 100 Gramm, die man im Migros Restaurant in Abtwil SG vom Buffet auf den Teller schöpft, zahlt man 2.90 Franken. Die Obergrenze liegt bei 18 Franken. So ist die Regelung und mit dieser Einstellung ging auch Leser-Reporter Claudio Vernier am Sonntagnachmittag an die Kasse der Restaurant-Kette. Der 17-Jährige sei regelrecht erschrocken, als die Kassiererin 31.55 Franken von ihm haben wollte. Die Begründung: Der Urnäscher hatte zwei Gabeln auf seinem Tableau.

Teller stehen gelassen und Lokal verlassen

«Die zweite Gabel war für einen Kollegen, der einen Bissen von meinem Fisch probieren wollte», erklärt Vernier. Der Kollege selbst hat nichts genommen. Bei der Angestellten traf Vernier damit auf wenig Verständnis: «Sie beharrte darauf, dass ich nun mehr zahlen muss.» Der verärgerte Gast forderte, den Chef zu sprechen.

Es sei zwar lange herumdiskutiert worden, eine gemeinsame Lösung habe man aber nicht gefunden. «Es kann ja nicht sein, dass ich 13 Franken mehr zahle, nur weil der Kollege einen Bissen probiert», nervt sich Vernier. Es kam so weit, dass er das Lokal aufgebracht verliess und den Teller stehen liess.

«Die Angestellte hat richtig gehandelt»

Der Mediensprecher der Migros Ostschweiz, Andreas Bühler, bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Die Aufregung des Gastes könne man aber nicht nachvollziehen, da die Mitarbeiterin richtig gehandelt habe: «Sobald jemand bei einem Teller mitisst, wird die Obergrenze aufgelöst, und man zahlt soviel Gramm, wie man geschöpft hat», erklärt Bühler.

Es komme ausserdem durchaus hin und wieder vor, dass zwei Personen von einem Teller essen. In diesen Fällen zahle man unabhängig von der Gesamtmenge immer so viel, wie man geschöpft habe. «Wenn man darüber mit den Gästen spricht, stösst man meist auf Verständnis.»

