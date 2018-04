Gefiederter Bankräuber flüchtet vor Polizei

Das Tier habe zuerst den Schwanenkreisel zum Fasanenkreisel proklamieren wollen, schreibt die Kantonspolizei am Montag auf ihrer Facebook-Seite. Doch beim Anblick der Polizei bekam er offenbar kalte Füsse – so flüchtete der scheue Vogel in Richtung Obere Bahnhofstrasse.

Dort wurde der Fasan mit Hilfe von Passanten in den Vorraum der Migros-Bank getrieben und sass damit in der Falle. Der nach «gefiedertem Bankräuber» aussehende Vogel wurde vom Wildhüter eingefangen und an einen für Fasane geeigneteren Ort gebracht. Woher das Tier genau stammt, wird derzeit abgeklärt.

