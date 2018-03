Böse Gerüchte um getötete Schwäne

«Was stimmt denn nun eigentlich?», steht als Titel über einem Leserbrief, der am Freitag in der Zeitung «W&O» erschienen ist. Wie jedes Jahr könne man von den Problemen mit den Schwänen am Werdenberger Seeli lesen. Der Wildhüter habe verlauten lassen, dass diese Tiere eingefangen und am Rhein ausgewildert würden.

Umfrage Waren Sie auch schon am Werdenbergersee wegen den Schwänen? Ja klar, dafür ist der See doch bekannt.

Noch nie zuvor gehört.

Tiere interessieren mich nicht.

Das Problem: Der kleine See bietet nur für ein Schwanenpaar Revier, der Nachwuchs muss also anderswo sesshaft werden. Der Schwanenvater vertreibt die Jungschwäne, wenn sie ins Wasser wollen, mitunter treibt er sie auf die stark befahrene St. Gallerstrasse. Deshalb werden die jungen Tiere von der Wildhut umgesiedelt.

Die Leserbriefschreiberin ist sich jedoch nicht sicher, ob das wirklich geschehen ist: «Ein neulich beim Einkaufen mitgehörtes Gespräch zwischen den Regalen zeichnet ein anderes Bild. Da empörten sich zwei ältere Damen, dass diese Tiere eingefangen und getötet würden, da es leider viel zu viele Schwäne gebe. Dies laut Auskunft des Wildhüters, mit dem eine dieser Frauen persönlich gesprochen habe», so die besorgte Leserbriefschreiberin. Beim Seeli sei sie zudem einer Bekannten begegnet, die genau dasselbe erzählt habe. So frage sie sich, was denn die Wahrheit sei.

Schwäne darf man nicht erschiessen

«Die ist weit weniger dramatisch», sagt Dominik Thiel, Amtsleiter beim Amt für Natur, Jagd und Fischerei. «Wir haben die Jungschwäne – wie jedes Jahr – umgesiedelt.» Die Tiere würden eingefangen und dann am Rhein oder Bodensee ausgesiedelt. «Schwäne sind geschützte Tiere. Man darf sie nicht erschiessen. Selbstverständlich halten wir uns daran», so Thiel.

Die Leserbriefschreiberin schlägt vor, man solle den Schwänen im Frühling jeweils die Eier wegnehmen. Doch das ist laut Thiel keine Option. «Es ist verboten, an den Schwanennestern etwas zu machen. Auch die Eier aufzustechen oder zu entnehmen ist nicht erlaubt.» Eier entnehmen dürfe man nur mit einer Bewilligung vom Bund. Doch um so eine Bewilligung habe das Amt noch nie ersucht, da die Aussicht auf eine positive Antwort gleich null sei.

Bereits neue Eier gelegt

Das Schwanenpaar am Werdenberger Seeli sei übrigens schon wieder am Brüten. Und auch diese Schwanenkinder werde man vermutlich umsiedeln müssen. «Wenn der Nachwuchs alt genug ist, dann kennen die Eltern keine Gnade. Die Jungtiere müssen sich ihr eigenes Revier suchen.» Würden die Jungen nicht gehen, könne es vorkommen, dass sie im Extremfall von den Eltern getötet werden.

Dass sich die Bevölkerung Sorgen mache, wenn man am Seeli plötzlich nur noch zwei Schwäne sehe, wo vorher mehr als ein halbes Dutzend gewesen seien, könne er verstehen. Doch man müsse sich keine Sorgen machen. «Schwanenkinder bleiben von Natur aus nicht bei den Eltern. Der Nachwuchs vom Werdenberger Seeli wird jedes Jahr umgesiedelt. Für die Tiere ist das kein Problem.»

(jeb)