Gesundheitskanton Ostschweiz prüfen

Auch nach dem Ende der Junisession des St. Galler Kantonsrates beschäftigt das Thema Spitäler die St. Galler Politik weiter. Die Parteien fordern von der Regierung Antworten zur neuen Spitalstrategie und zu den wirtschaftlichen Konsequenzen.

Umfrage Sollen die Ostschweizer Kantone bei der Spitalplanung künftig eng zusammen arbeiten? Ja, es braucht eine interkantonale Spitalplanung.

Nein, jeder Kanton soll für sich schauen.

Ich bin unschlüssig.

Der Verwaltungsrat der vier Spitalverbunde des Kantons St. Gallen will die bisherige stationäre Grundversorgung aus Kostengründen auf den Kopf stellen und nur noch vier Standorte betreiben.

Heftige Reaktion auf mögliche Spitalschliessungen

In einem Grobkonzept mit Massnahmen wird die Schliessung der stationären Abteilungen der fünf Landspitäler in Altstätten, Walenstadt, Wattwil, Flawil und Rorschach vorgeschlagen.

Die Parteien reagierten heftig.

Zum Start der Junisession wurde dann die politische Diskussion lanciert. Das Parlament bildete eine von der SVP-Fraktion geforderte Spezialkommission, die sich mit der Spitalstrategie beschäftigen soll. Zudem ging eine Reihe von Vorstössen ein.

Mehr Verantwortung für Parlament und Regierung

Mit der Umsetzung der Public Corporate Governance (PCG) ist die Zuständigkeiten für die stationäre Gesundheitsversorgung der st. gallischen Bevölkerung neu definiert worden. Die St. Galler Regierung gibt den Spitalverbünden die übergeordnete Strategie und die Grundausrichtung vor. Im Rahmen der Eigentümerstrategie verfügt der Verwaltungsrat der Spitalverbunde über unternehmerische Freiheiten.

Die SP-Grünen-Fraktion fordert in ihrer Motion wieder mehr Verantwortung beim Kantonsrat und der Regierung. Die gesetzlichen Grundlagen sollen geändert werden, um auch den Verwaltungsrat der Spitalverbunde besser in die politischen Prozesse zu integrieren und um in Zukunft sicherzustellen, dass die gesamtkantonalen Interessen bei den Entscheidungen der Spitalverbunde berücksichtigt wurden.

In einem zweiten Vorstoss liefert die Ratslinke der Regierung eine umfangreiche Liste von grundsätzlichen Überlegungen, welche in das Grobkonzept des Verwaltungrates einbezogen werden sollten; etwa die gesundheitspolitischen Herausforderungen, die Auswirkungen auf die Staatsbeiträge, Veränderungen der Patientenströme oder realistische neue Angebote an den aufgehobenen Spitalstandorten.

Auch Liechtenstein und beide Appenzell mit Problemen

Nicht nur der Kanton St. Gallen, auch die beiden Appenzell und das Fürstentum Liechtenstein hätten mit steigenden Kosten und sinkender Qualität zu kämpfen, heisst es in einer gemeinsamen Interpellation von FDP und SVP. Gerade heute, wo überall sehr intensiv über die Spitalpolitik gesprochen werde, wäre ein optimaler Zeitpunkt, eine vertiefte Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zu prüfen.

Die beiden Fraktionen wollen von der St. Galler Regierung wissen, wie sie sich zur Gründung eines «Gesundheitskantons Ostschweiz» stellt. Abgeklärt werden soll dabei auch, welche positiven Effekte sich ergeben, wenn die Spitalplanung interkantonal organisiert wird.

Werden Investitionen umgelagert

Die CVP-GLP-Fraktion will wissen, welche rechtlichen Konsequenzen die neue Strategie der Spitalverbunde habe. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die vom Volk gutgeheissenen Investitionen in die betroffenen Regionalspitäler nur teilweise ausgeführt oder auf andere Spitalstandorte umgelagert werden könnten.

Über Schliessungen von Spitälern entscheidet gemäss Gesetz über die Spitalverbunde der Kantonsrat. Wer über den Umbau von Spitälern in ambulante Gesundheitszentren entscheidet, wollen die Interpellanten wissen. Die Mitarbeitenden der bedrohten Spitäler seien verunsichert. Die CVP-GLP-Fraktion befürchtet eine Abwanderung des Personals.

Sorgen um den volkswirtschaftlichen Schaden, den eine Schliessung des Spitals Wattwil haben könnte, machen sich Jörg Tanner (GLP, Sargans) und Erich Zoller (CVP, Quarten). Sie wollen wissen, was die ambulanten Gesundheitszentren leisten sollen und ob sie überhaupt in eine Strategie für stationäre Spitäler, welche die Spitalverbunde zu betreiben hätten, gehörten.



(sda)