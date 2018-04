Gewildert, überfahren oder von Artgenossen bedroht

Naturfotograf und Autor Peter Dettling lancierte vor rund einem Monat seine Dokumentarserie «Einmal um die Sonne mit den Calanda-Wölfen». Pro Woche zeigt Dettling auf seiner Website eine neue der insgesamt 52 Episoden. 20 Minuten berichtete Anfang März darüber und zeigt einmal pro Monat ein neues Video der Dokumentarserie des gebürtigen Bündners.

Gefährliche Zeiten

In der aktuellen Folge zeigt Dettling auf, dass es Jungwölfe nicht leicht haben, wenn sie ihre Familie verlassen. Die Überlebenschancen sind klein, da sie alleine und mit vielen Gefahren konfrontiert sind. So müssen sie sich in Acht vor ihren Artgenossen nehmen, mit denen eine Konfrontation tödlich enden kann. Zudem kennt das Jungtier zu Beginn weder die besten Orte zum Jagen noch Plätze um sich zu verstecken oder die sichersten Routen durch die Landschaften. So endet ein Wolfsleben oft frühzeitig tödlich.

(lad)