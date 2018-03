«Giftköder-Warnung war Fake», sagt Facebook-User

In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Rorschach, wenn ...» brodelt es. Wegen Warnungen vor tödlichen Ködern herrschte bei Hundehaltern höchste Alarmstufe. Besonders ein Bild wurde tausendfach geteilt: zwei Cervelats mit darin versteckten Schrauben.

Dazu wurden die wildesten Gerüchte verbreitet: Zwei Personen seien im Zusammenhang mit den Ködern festgenommen worden, hiess es vor einigen Tagen noch auf Facebook. Die beiden Festgenommenen wurden laut «St. Galler Tagblatt» sogar namentlich genannt. Doch weder liessen sich die Bilder der Cervelats genau zurückverfolgen, noch bestätigte die Polizei gegenüber dem «Tagblatt» irgendwelche Festnahmen. «Die Geschichte war mir von Anfang an suspekt und unglaubwürdig. Da ist wohl jemand likegeil», schreibt ein User in der Gruppe verächtlich.

Hass keimt auf

Die Bilder der Cervelats wurden kurz nach Erscheinen des «Tagblatt»-Artikels gelöscht. Am Donnerstag meldete sich dann der Urheber zurück: «Ich entschuldige mich für die Beiträge», schreibt er in seinem Post. Ein gewisser F. habe ihm die Bilder zugeschickt. Schnell und unüberlegt habe er die Bilder gepostet, so der User. «Im ersten Moment war mir nicht bewusst, dass ich so viel Schaden angerichtet hatte.» Ob er sich auch bei den angeblich Festgenommenen persönlich entschuldigte, ist nicht bekannt. 20 Minuten konnte den Urheber bis Sonntag nicht erreichen.

Inzwischen sind weitere Meldungen über Giftköder aufgetaucht, etwa über Hamburger, angeblich getränkt mit giftigem Formaldehyd. Gegenüber dem «Tagblatt» hat die Polizei zumindest diesen Fund bestätigt. Aber ob die Burger tatsächlich giftig waren oder nur nach Verwesung stanken, bleibt unklar. Ein Verfahren habe es keines gegeben. Auf Facebook keimt wegen der mutmasslichen Gift-Burger derweil Hass auf: «Betonschuhe montieren und in den See werfen», steht da etwa.

Trotz falscher Meldungen ist weiterhin Vorsicht geboten: Erst am Freitag geschah in Liechtenstein ein Vorfall mit Giftködern, der bis an die höchste Stelle vordrang. Ein Hund musste nach der Aufnahme eines mit einem Draht präparierten Köders notoperiert werden. Gemäss tierärztlicher Auskunft war der Köder mutmasslich auch mit Gift versehen, heisst es in der offiziellen Mitteilung der Landesregierung.

(20 Minuten)