Bessere Güsel-Disziplin dank dem schönen Wetter

Nachdem die 27'000 Openair-Besucher am Sonntagabend ihren Heimweg angetreten hatten, ging es für rund 300 Schüler aus Frauenfeld richtig los. Seit Montagmorgen sind sie am «Fätzle» und befreien das Openair Gelände vom Müll. «Als Entschädigung wird den Schülern natürlich eine megacoole Schulreise ermöglicht», sagt Cyrill Stadler, Vizepräsident des Openairs.

Obwohl das Festivalerst vor zwei Tagen zu Ende ging, präsentierten sich die Wiesen am Dienstagnachmittag wieder mehrheitlich grün und frei von Abfall.

Bessere Abfallbilanz

Von rund 7500 mitgebrachten Zelten wurden 6900 wieder mit nach Hause genommen oder im Container am Ausgang entsorgt. Dies entspricht einer Mitnahmequote von 91 Prozent – eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von zwei Prozent. «Bei den Mehrwegbechern konnten wir uns ebenfalls um zwei Prozent steigern: 95 Prozent aller Becher kamen wieder zurück», freut sich Openair-Sprecherin Sabine Bianchi.

Sun- statt Schlammgallen

Genaue Angaben zum zurückgelassenen Abfall konnte Bianchi am Dienstag noch keine machen: «Mein Gefühl sagt mir aber, dass es deutlich weniger ist als in den Jahren zuvor.» Als Grund dafür sieht Bianchi das sonnige Festival-Wetter. Ein verschlammtes Zelt wird eben eher stehengelassen als ein sauberes.



Bis das Gelände wieder im Ursprungszustand ist, geht es allerdings noch eine Weile. «Die Grundreinigung sollte am Dienstagabend abgeschlossen sein, die Feinarbeiten jedoch können aber durchaus noch ein bis zwei Wochen dauern», sagt Cyrill Stadler.

Sabine Bianchi zieht ein durchwegs positives Resümee: «Wir hatten wunderschöne vier Festivaltage, schönes Wetter, heitere und ausgelassene Stimmung, friedliches Publikum und absolute Konzert-Highlights.» Da freue man sich schon auf nächstes Jahr.

