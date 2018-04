Hier dürfen Kinder nur ganz leise spielen

«Das Plakat ist ein Paradebeispiel für eine kinderunfreundliche Gesellschaft», schreibt Userin Margrit Stamm am Mittwoch auf Twitter. Die renommierte Schweizer Psychologin und Erziehungswissenschaftlerin ärgert sich über eine Tafel, die vor einem Spielplatz in Konstanz aufgestellt wurde. Darauf heisst es: «Liebe Kinder, bitte von 13-15 Uhr und ab 20 Uhr ruhig spielen.» Sie wurde von den technischen Betrieben der Stadt Konstanz aufgestellt.

Umfrage Sollten Kinder zu gewissen Uhrzeiten ruhig spielen? Ja, ich brauche auch meine Ruhe.

Nein, das ist absoluter Quatsch.

Weiss nicht.

Kinder ohne Kindheit?

«Das Schild ist absolut unnötig und noch dazu völlig absurd», so Stamm. Sie sieht eine grosse Problematik hinter der Einstellung der Stadt: «Lärm ist eine natürliche Ausdrucksform der Kinder und äusserst wichtig für deren Entwicklung.» Zudem würden sie überhaupt nicht verstehen, warum sie leise sein müssen. «Das ständige Zurechtweisen und Verbieten, das sich in unserer Gesellschaft breit gemacht hat, wirkt sich negativ auf das spätere Leben der Kinder aus», erklärt die Psychologin. Vor allem an einem Spielplatz dürfe man sich wohl noch austoben. Für Stamm ist klar: «Kinder können fast nirgends mehr Kind sein.»

Für sie ist es völlig unverständlich, wie sich die Leute einerseits aufregen, dass Kinder nur noch am Handy sitzen und nicht mehr raus gehen, sich andererseits aber beschweren, wenn die Kinder mal spielen gehen. Stamms Fazit: «Ausser, dass Eltern durch so ein Schild einen ständigen Druck verspüren, ihre Kinder kontrollieren und zurechtweisen zu müssen, bringt es absolut nichts.»

Kinder dürfen so laut sein wie sie wollen

Die Stadt Konstanz ist verpflichtet, diese Schilder an fast allen Spielplätzen aufzustellen, wie es auf Anfrage heisst. «Es geht dabei um den Hinweis auf die gegenseitige Rücksichtnahme während der Mittagszeit und am Abend», erklärt Ulrich Hilser von der Stadt Konstanz. Fürs zu laute Spielen können aber weder Kindern noch Eltern gebüsst werden: «Für eine Strafe gibt es keine rechtliche Grundlage», so Hilser.

Ähnlich ist es auch in St. Gallen – vergleichbare Tafeln an Spielplätzen gibt es allerdings nicht: «Lärm, der von Kindern ausgeht, ist nicht verboten», erklärt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen. «Wenn eine Beschwerde eingeht, dann rückt die Polizei vor Ort aus und spricht mit den Kindern.»

Wie die Vergangenheit zeigte sorgt das Thema trotzdem immer wieder für Streitigkeiten zwischen Mietern. Schlagzeilen machte unter anderem auch das Sprayer-Grosi, das sich für fussballspielende Kinder einsetzte.

(viv)