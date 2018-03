«Hirschkuh galoppierte durch meinen Garten»

«Ich sehe die Hirschkuh regelmässig. Sie schläft oft tagsüber neben dem Hühnerstall bei uns im Vorgarten», sagt Jäggi zu 20 Minuten. Abends gehe die Hirschkuh dann meist auf ihre Tour. «Sie frisst gern Blätter.» Auch bekomme die Kuh manchmal Besuch. «Ich habe schon bis zu fünf Hirsche bei ihr gesehen.»

Die Tiere zu beobachten sei spannend. «Sie sind riesengross und spazieren mir nichts, dir nichts durch unseren Garten», sagt Jäggi. «Am Donnerstag habe ich gefilmt, wie die Hirschkuh durch den Garten galoppierte.»

Hirschkuh in Churer Vorgarten

Nicht füttern

Jäggi wohnt in der Nähe des Waldrands an der Stadtgrenze von Chur in einem Wohnquartier. Auch die Nachbarn haben Freude an der Hirschkuh und beobachten sie und ihre Artgenossen regelmässig. Einen Namen habe das Tier jedoch noch nicht bekommen, doch man sei offen für Vorschläge.

Dass Hirsche ins Quartier kommen, sei dieses Jahr zum ersten Mal der Fall. Jäggi hat den Wildhüter darüber informiert. Dieser habe gesagt, dass die Tiere wegen der Kälte und des Schnees in höheren Lagen wenig Futter fänden und deshalb im Tal nach Essen suchen würden. Verscheuchen solle man die Tiere nicht. Wichtig sei nur, dass man die Wildtiere nicht füttere.

(jeb)