Elf Chüngeli wegen Ferien im Tierheim «entsorgt»

«Heute wurden elf Zwergkaninchen im Alter zwischen zwei Monaten und zwei Jahren abgegeben», schreibt die Tierhilfe Schweiz am Sonntag in einem Facebook-Eintrag auf ihrer Seite. Damit komme die Station platzmässig bereits zu Beginn der Sommerferien an ihre Grenzen.

Umfrage Haben Sie ein Haustier? Ja, und ich liebe es über alles.

Ja, aber in den Ferien gebe ich es ab.

Nein, hatte ich aber mal.

Nein, und möchte ich auch nicht.

Nein, möchte ich aber.

«Das ist schon ein aussergewöhnlicher Fall», sagt Pascale Graf, Leiterin der Kleintierstation der Tierhilfe Schweiz in Mattwil. Die elf Häschen seien von einer Person abgegeben worden, die sie nicht mehr wollte. «Vor den Ferien sind sie überflüssig geworden und mussten deshalb weg», so Graf weiter.



Die Zwergkaninchen hüpfen wild umher. (Video: Tierhilfe Schweiz)

«Man macht sich zu wenig Gedanken»

Vor den Sommerferien und allgemein vor Ferien werde die Station häufig mit ungewollten Tieren überflutet: «Die Leute finden niemanden, der auf ihre Haustiere schaut und dann geben sie das lästige Übel ab», sagt Graf. Es sei dann oft schwierig, die Tiere weiter zu vermitteln, da die Leute lieber ganz junge Tiere wollten. Das Problem liegt laut Graf aber bereits in der Anschaffung der Tiere: «Man macht sich zu wenig Gedanken vorher.» Ein Tier bedeute eben auch Arbeit und Verantwortung und sei nicht nur herzig.

Was die elf Häschen betrifft, ist Graf jedoch optimistisch: «Sie haben den Jöö-Effekt und sind noch jung, darum sind sie beliebt.» Bei der Station hoffe man dann stets, dass das Interesse nicht verloren geht wenn die Tiere grösser werden. Das werde jedoch bei der Übergabe klar vermittelt. «Wir sagen zudem auch immer, dass Hasen eigentlich für Kinder nicht geeignet sind, da sie Beobachtungstiere sind», so Graf. Wer also etwas zum Streicheln und Kuscheln suche, sollte sich lieber für eine Katze entscheiden.

Die Leiterin der Nagerstation hofft, dass sie in den nächsten Tagen nicht noch mehr Tiere erhält: «Wir sind wirklich voll», sagt sie. Aber bevor Tiere irgendwo ausgesetzt würden, sollten sie unbedingt vorbeigebracht werden. Denn Aussetzen wäre das noch grössere Übel.

(lad)