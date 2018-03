In Liechtenstein geht nur noch eine Handynummer

«Die Störung der Telefonie in Liechtenstein dauert an und betroffen sind sämtliche Notrufnummern (Polizei, Feuerwehr, Sanität).» So teilt es die Liechtensteiner Landespolizei am Sonntagnachmittag mit.

Hintergrund ist eine Störung bei der Telekom FL. Die Polizei hat sich nun eine neue Nummer zulegen müssen: Sie ist neu unter +41 79 200 17 17 erreichbar. Wichtig sei, die Schweizer Vorwahl einzugeben, sonst funktioniere nichts.

Bis die Störung behoben ist, fahren zusätzliche Patrouillen Streife, «damit die Sicherheit gewährleistet werden kann», so die Polizei. Zudem werden alle Feuerwehrposten besetzt.

(hal)