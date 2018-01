Ist Isabella T. die Tote aus dem Wald?

Von der 21-jährigen Isabella T.* aus Turgi AG fehlt seit dem 3. November 2017 jede Spur. Zuletzt wurde sie im Ausgang an der Zürcher Langstrasse gesehen. Ihre Familie macht sich grosse Sorgen und meldete die junge Frau bei der Polizei als vermisst.

Am Montag wurde nun bekannt, dass man vergangenen Donnerstag eine Frauenleiche in einem Waldstück bei Zezikon TG gefunden hat. Die Leiche war in einen Teppich eingewickelt. Ein Passant habe den Teppich in der Nähe eines Waldweges im Wilderetobel gesehen und die Polizei alarmiert, heisst es bei der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage von 20 Minuten.

Noch immer Hoffnung

Wie die «Aargauer Zeitung» schreibt, könnte es sich bei der Toten um die vermisste Isabella T. handeln.

Die Kantonspolizei Thurgau will sich dazu nicht äussern. Die Identität der junge Frau stehe noch nicht fest. «Die Identifikation ist noch nicht abgeschlossen. Wir informieren erst, wenn wir uns hundertprozentig sicher sind», so Mario Christen, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Doch auch Angehörige halten es für möglich, dass es sich bei der Toten um Isabella T. handelt. Offiziell bestätigt sei aber noch nichts. Man stehe mit den Behörden in Kontakt, habe aber immer noch Hoffnung, dass sie es nicht ist.

* Name der Redaktion bekannt

(20M)