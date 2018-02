Jugendliche dröhnen sich mit Hustensaft zu

Regelmässig sieht sich Andreas Alther, Leiter der Stern Apotheke in St. Gallen, mit dummen Ausreden konfrontiert, wenn es darum geht, dass Jugendliche Hustensaft kaufen wollen. Diesen nehmen sie nämlich nicht deshalb ein, weil sie krank sind, sondern um sich zu berauschen. Möglich macht es der Wirkstoff Codein, der mit Morphin verwandt ist, und in gewissen Hustensäfte enthalten ist. «Häufig wird dann die Grossmutter als Vorwand genommen und die sei ja so eine Arme und man müsse ihr helfen», so Alther zu TVO.

Der Konsum von codeinhaltigem Sirup ist gefährlich: Einerseits entstehen schnell Entzugserscheinungen wie Schmerzen, Krämpfe und Übelkeit. Ein Entzug von Codein kann sogar schmerzhafter und länger als ein Heroinentzug sein.



Andererseits kann der Stoff mit Alkohol kombiniert zum Tod führen Dies weil beide Mittel dämpfend auf die Körperfunktionen wirken. Hoch dosiert können sie einen Atemstillstand verursachen. Wer über längere Zeit codeinhaltigen Hustensaft konsumiert, dem drohen zudem Libidoverlust und Unfruchtbarkeit.

Wegen dem grossen Andrang, der derzeit in Apotheken herrscht, ist es manchmal schwierig zu unterscheiden, wer den Hustensaft wirklich braucht, und wer sich nur berauschen will. Doch laut Alther merke man oft schnell, wenn etwas nicht ganz sauber ist. Die Leute würden sich oft durch ihr Verhalten verraten. Und da

es inzwischen für den Apotheker fast «Täglich Brot» sei, habe man ein Näschen dafür entwickelt.

Nicht rezeptpflichtig

Urs Künzle, St. Galler Kantonsapotheker, bestätigt die Beobachtungen von Alther: «Wir erhalten in letzter Zeit viele Meldungen von Apothekern, die von solchen Fällen berichten.» Die St. Galler Apotheker seien sich der Problematik aber durchaus bewusst.

Neu ist der Trend nicht. Da Hustensaft nicht rezeptpflichtig ist, ist er für Jugendliche ein beliebtes Rauschmittel. Oft wird er mit Alkohol oder Süssgetränken wie etwa Sprite – daher auch der Name Dirty Sprite, der ursprünglich aus den USA stammt – gemischt. In der Schweiz nennt sich der Mix auch Maka, weil dafür meist der Hustensaft Makatussin verwendet wird. Im Januar 2016 haben einige Tessiner Apotheker Makatussin wegen dieser Problematik sogar komplett aus dem Sortiment genommen. Doch auch Hustensäfte mit Dextromethorphan sind nicht minder gefährlich, wie Stephanie Ballian, Sprecherin des Schweizer Apothekenverbands Pharmasuisse, damals gegenüber 20 Minuten erklärte.

