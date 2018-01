Junglenker (19) kracht mit Maserati in Holzbeige

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr. Der Fahrer des Maseratis war vom Bahnhof Weinfelden losgefahren und war auf der Lagerstrasse in Richtung Märstetten unterwegs. Als er aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verlor, überfuhr er das Trottoir, durchbrach einen Gartenzaun und prallte schlussendlich in eine Holzbeige. Dort blieb das Auto dann stehen.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau wurden weder der 19-jährige Fahrer noch sein Beifahrer verletzt. Der Sachschaden beträgt allerdings mehrere zehntausend Franken. Gemäss Polizeisprecher Daniel Meili ist der Junglenker nicht der Halter des Fahrzeugs. Die Polizei sucht nun Zeugen, um den Unfallhergang abzuklären. Diese werden gebeten, sich beim Kantonspolizei-Posten Weinfelden unter der Nummer 058 345 25 00 zu melden.



