Kameras sollen Dealer von Schulhausplatz verjagen

Die Gemeinde Goldach sorgt sich um ihre Schulen: Schon seit geraumer Zeit sorgen randalierende und kiffende Nachtbuben auf den Arealen für Ärger. Das Fass zum Überlaufen brachte ein Fund harter Drogen beim Oberstufenschulhaus Rosenacker. Gemäss dem «St. Galler Tagblatt» handelt es sich bei den Funden um weisses Pulver sowie Pillen.

Umfrage Sind Sie für Videoüberwachung? Ja, und zwar grundsätzlich.

Ja, aber nicht flächendeckend.

Ja, aber nur in wenigen Ausnahmefällen.

Nein, ich bin grundsätzlich dagegen.

Ich halte nichts vom Überwachungsstaat.

Drogen auf Schulareal – Kameras gefordert

In einer kürzlich versandten Medienmitteilung weist die Gemeinde darauf hin, dass auf dem Areal wahrscheinlich gedealt wird und kündigt Videoüberwachung an. Bereits im April soll die Bevölkerung über einen entsprechenden Kredit abstimmen. Billig ist das Vorhaben nicht: 15'000 Franken sind dafür veranschlagt, heisst es in der Mitteilung. Demgegenüber stehen Sachbeschädigungen, die allein im vergangenen Herbst Kosten von über 10'000 Franken verursachten. Hört man sich in der Gemeinde um, dürften sich die Gesamtschäden der letzten Monate auf einiges mehr belaufen.

Deals auch bei Primarschule?

Gemeindeschreiber Richard Falk erhofft sich von den Kameras eine «schlagartige» Verbesserung. «Die Personen, die sich abends auf dem Areal aufhalten und sich widerrechtlich verhalten, werden nicht wieder kommen.» Bereits beim Primarschulhaus Bachfeld habe die Videoüberwachung gewirkt. Die Erfahrung zeige, dass Vandalismus und Drogen nach der Installation von Kameras kein Thema mehr seien.

Dem widerspricht eine Anwohnerin des Primarschulhauses. Die Mutter mehrerer Kinder will dort immer wieder Jugendliche beobachtet haben, die abends und am Wochenden anscheinend Drogen verkaufen. Angeblich seien darunter nebst Cannabis auch Pillen.

«Früher wurde höchstens Gras geraucht»

20 Minuten hat sich auf dem Areal der Oberstufe bei Jugendlichen erkundigt. Ein 19-Jähriger auf dem Basketballplatz weiss um das Problem mit den Drogen: «Ich habe selbst schon Säckchen mit Kokain und Pillen hier gefunden.» Der ehemalige Schüler vermutet, dass sie von Jugendlichen von ausserhalb stammen. «Als ich hier zur Schule ging, wurde höchstens Gras geraucht und auch das nur versteckt.» Dass jetzt auf dem Areal gedealt werde, überrasche ihn nicht. Er werde den Sportplatz aber trotz Kameras weiter nutzen.

Schulleiter Elmar Hürlimann will nicht, dass seine Schule nun in Verruf gerät. Er hält fest, dass die Funde nichts mit dem Schulbetrieb zu tun hätten und von Unbekannten stammten, die sich am Abend auf dem Areal aufhalten. «Während der Pause haben wir auf unsere Schüler immer ein Auge. Zudem wurden die Säckchen am frühen Morgen im Gebüsch gefunden. Am Abend zuvor waren sie noch nicht da.» Die Schule habe damit nichts zu tun. Das «St. Galler Tagblatt» spekuliert, dass es sich um Auswärtige handelt und beruft sich auf beobachtete Autos mit Nummernschildern aus anderen Kantonen.

Die Kantonspolizei St. Gallen dreht ihre Runden nun vermehrt auf den fraglichen Arealen, aber auch bei anderen Schulen im Kanton, wie Gian Andrea Rezzoli auf Anfrage mitteilt.

(tso)