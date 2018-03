Wenn Erpresser Bitcoins statt Geldkoffer wollen

Die Kantonspolizei St. Gallen bekommt es immer öfter mit Kriminellen zu tun, die ihr in Sachen digitale Medien eine Nasenlänge voraus sind. Jetzt will sie eine Cyber-Unit gründen, um den Straftätern auch im Netz besser beizukommen.

Die statistisch erfassten Straftaten sind im Kanton St. Gallen 2017 leicht zurückgegangen. Die Polizei war aber mit einer massiven Zunahme der schweren Gewaltdelikte (Tötungsdelikte, schwere Körperverletzungen) konfrontiert.



Parallel zur leicht abnehmenden Gesamtkriminalität habe die Komplexität zugenommen, hiess es. So stellten etwa Computer-Erpressung oder Straftaten über das Darknet die Polizei vor neue Herausforderungen.



Von den Delikten konnte die Polizei rund 58 Prozent aufklären. Rückläufige Zahlen gab es bei Einbrüchen, Diebstählen, Raub, Drogendelikten, Brandstiftungen und Betrügereien. Umgekehrt war die Tendenz bei den Tötungsdelikten: 18 solche Tötungsdelikte, vier mehr als im Vorjahr, wurden verübt.



Im vergangenen Jahr wurden im Kanton Thurgau 9179 Straftaten gezählt, gegenüber 2016 ist dies ein neuerlicher Rückgang von 1143 Delikten oder 11 Prozent. Positiv entwickelt hat sich auch die Aufklärungsquote. 45,0 Prozent aller Delikte hat die Thurgauer Kantonspolizei aufgeklärt, 2016 waren es 42,9 Prozent. Bei den Gewaltdelikten konnten über 90 Prozent der Fälle aufgeklärt werden.



Nochmals um 20 Prozent ging die Zahl der Einbruchsdelikte zurück. 2017 wurden 579 solcher Delikte registriert. Innerhalb von vier Jahren hat sich gemäss Zingg die Zahl der Einbruchsdiebstähle halbiert.



«Cyberkriminalität ist nicht nur hochspezialisierte Kriminalität im Internet. Sie umfasst alle Delikte, die mithilfe digitaler Medien begangen werden», erklärt Kripo-Leiter Stefan Kühne gegenüber 20 Minuten. Er gibt dazu ein reales Beispiel: Letztes Jahr legten Unbekannte mit einer Cyberattacke ein St. Galler KMU lahm und erpressten es um mehrere Tausend Franken. Die Hacker wollten aber nicht etwa einen Koffer voller Geld, sondern Bitcoins.

Der Fall bereitete der Polizei einiges Kopfzerbrechen. So musste die Polizei mit gänzlich Unbekannten verhandeln, denn die international operierenden Täter hatten lediglich eine russische E-Mail-Adresse angegeben. Und: Es musste ein Bitcoin-Wallet, also ein Konto, für die Zahlung angelegt werden. Die nervenaufreibenden Ermittlungen führten nicht immer zum Erfolg, wie Kühne sagt. So gab es im vorliegenden Fall etwa keine Festnahmen oder Verurteilungen.

Dies liege teils auch an der internationalen Gesetzeslage, die eine Rückverfolgung der Urheber solcher Straftaten schwierig mache. Wenn die Täter im Ausland operieren und ihre Spuren digital verwischen oder verschlüsseln, sind den Ermittlern oft die Hände gebunden, so Kapo-Sprecher Gian Andrea Rezzoli: «Es braucht nebst kompetenten Ermittlern oft auch gesetzliche Grundlagen, um den Tätern wirklich beizukommen.»

Die Kernaufgabe der Cyber-Unit soll darin bestehen, Täter im Internet auch über die Landesgrenzen hinaus aufzuspüren und trotz juristischer Fragestellungen zur Rechenschaft zu ziehen, sprich den Strafverfolgungsbehörden zu übergeben. «Wir haben bereits einige langjährige Ermittler in unseren Reihen, die über das nötige IT-Fachwissen verfügen», sagt Kühne. Ziel ist es, die Cyber-Unit per Ende Jahr mit einer Handvoll eigener Spezialisten zu starten, und diese danach stetig zu entwickeln.

«Aus Erfahrung weiss ich, dass eine neue Einheit nach einiger Zeit oft völlig mit Arbeit eingedeckt ist», so Kühne. «Wir werden also noch einiges an Know-how gebrauchen können.» Er kann sich etwa vorstellen, dass später auch externe Fachleute rekrutiert würden, etwa aus der Privatwirtschaft. Zwar zahlt die Polizei vielleicht nicht so gut wie Apple oder Google. «Dafür bieten wir einen interessanten Arbeitsplatz und die Mitarbeit an einer guten Sache», so der Kripo-Leiter. Zum Beispiel die hohe Aufklärungsquote der Delikte (siehe Box) im Kanton halten zu können.

Wie viel die Cyber-Unit kosten soll, wird derzeit noch eruiert. Eines nimmt Kühne bereits vorneweg: «Der volkswirtschaftliche Schaden, der durch Cyber-Delikte entsteht, ist um ein Vielfaches grösser als der finanzielle Aufwand für die Schaffung einer solchen Fachstelle.» Ob das Parlament die dafür nötigen Mittel spricht, wird im November feststehen.

