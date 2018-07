Kantonsrichter stürzt mit Segelflugzeug ab

«Erschüttert und traurig erfüllt das Kantonsgericht die schmerzliche Pflicht, über den Hinschied von Kantonsrichter Benedikt Landolt informieren zu müssen», heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Demnach ist Landolt am Nachmittag des 8. Juli bei einem Segelflugzeugabsturz in Oberwald VS ums Leben gekommen.

Landolt habe in seiner juristischen Laufbahn viele Seiten der Justiz kennen gelernt, heisst es weiter. Er war Untersuchungsrichter für die Strafverfolgung, später juristischer Sekretär beim Obergericht des Kantons Thurgau. Von 1997 bis 2015 war er selbstständiger Rechtsanwalt, daneben Ersatzrichter am Kassationsgericht (2005 bis 2010) und am Kantonsgericht (2010 bis 2015).

«Vielseitige Erfahrung, grosses Engagement»

Im Februar 2015 wurde Benedikt Landolt vom Kantonsrat zum hauptamtlichen Kantonsrichter gewählt. Das Kantonsgericht habe mit ihm eine Richterpersönlichkeit gewonnen, «die auf sehr reichhaltige und vielseitige Erfahrung zurückgreifen konnte und sich mit sehr grossem Engagement in vielen Bereichen einsetzte».

Das Kantonsgericht verliere mit Benedikt Landolt einen ausserordentlich liebenswürdigen und geschätzten Kollegen. Und: «Seiner Familie wünscht das Kantonsgericht in dieser schweren Zeit viel Kraft.»



(20 Minuten)