Kater Gismo mit verfaulter Pfote aus Erdloch befreit

Der zweijährige Perserkater Gismo hatte kein einfaches Leben. Weil sein Vorbesitzer ins Spital musste und sich nicht mehr um ihn kümmern konnte, wurde er als Schnäppchen im Internet angeboten. Gismo fand ein neues Heim, doch besser wurde es für ihn dadurch nicht.

Am vergangenen Mittwoch wurde der Kater schwer verletzt in einem Erdloch bei Rickenbach TG gefunden. Zuvor war er über eine Woche lang vermisst gemeldet. Seine damalige Besitzerin hatte die Hoffnung bereits aufgegeben, nur dank dem Eingreifen der Tierhilfe Schweiz wurde Gismo überhaupt gerettet. Gismo rang mit dem Tod: «Er muss einen schweren Unfall gehabt haben. Als wir ihn aus dem Erdloch befreiten, war ein Pfötchen abgefault und stank nach Verwesung», sagt Beatrice Baumann, Präsidentin Tierhilfe Schweiz. Das andere Pfötchen war ebenfalls lädiert und zeigte bereits erste Anzeichen einer Sepsis.

Rettete die Kälte Gismos Leben?

18 Stunden dauerte es, bis der Kater sich aus dem Versteck schleppen konnte. «Wir mussten alle drei Stunden an den Ort fahren, um zu schauen, ob Gismo schon in die Katzenfangbox vor dem Erdloch gekrochen war», sagt Baumann. Sofort nach der Rettung wurde Gismo zu einem Tierarzt für schwere Fälle gebracht. «Er sagte, Gismo habe grosses Glück gehabt und nur durch ein kleines Wunder überlebt.» Paradoxerweise kam dem tapferen Kater die Eiseskälte sogar zugute: «Denn bei warmen Temperaturen hätten Fliegen Eier in den Wunden abgelegt. Gismo hätte keine Chance gehabt.» Trotz sofortiger Operation musste Gismos Pfote amputiert werden.

Baumann versteht das Handeln von Gismos Ex-Besitzerin nicht. «Man kann doch nicht einfach einen scheuen, unkastrierten Kater im Wohnzimmer ohne Eingewöhnungszeit mit bereits vier vorhandenen Katzen einquartieren und das bei offener Balkontüre», sagt sie. «Dass Gismo in der Nacht entwischt ist, war absehbar.» Die Frau habe Gismos Verschwinden erst gemeldet, nachdem ein Nachbar bei ihr klingelte und fragte, ob sie ein verletztes graues langhaariges Büsi vermisse. Er hatte es bei sich im Garten aufgrund der Blutspuren entdeckt. «Wenige Tage später holte sie Ersatz, noch bevor sie den verletzten Gismo der Tierhilfe wegen Überforderung abtrat», so Baumann. «Das ist unfassbar. »

«Gratis Katzen an jeder Ecke»

Für Gismo sucht die Tierhilfe nun ein neues Heim: «Sobald seine Wunden verheilt sind, wird er wieder herumtollen können», so Baumann. Auch mit nur drei Pfoten komme eine Katze sehr gut zurecht. «Das ist kein Problem. Die Katze des Tierarztes war dreibeinig und wurde trotzdem 18 Jahre alt.» Gismo habe ebenfalls ein langes und glückliches Leben verdient, so Tierarzt Heinrich Preiss.

Gismo ist kein Einzelfall: Überforderte Besitzer bieten Tiere übers Internet günstig oder gar gratis an. Findet sich kein neues Zuhause werden viele von ihnen zurückgelassen oder an einem fremden Ort ausgesetzt, wie die Tierschutzorganisation NetAP auf Anfrage mit. «Auch in der Ostschweiz gibt es laufend neue Fälle», so Präsidentin Esther Geisser zu 20 Minuten. «Erst am Sonntag wurden im Thurgau wieder mehrere herrenlose Katzen gemeldet.» Solange Katzen nicht konsequent kastriert würden und man an jeder Ecke praktisch gratis Katzen bekomme, bestehe dieses Problem weiter, so Geisser.

(tso)