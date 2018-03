FBI findet Kinderpornos bei Appenzeller Teenager

Bei einer Hausdurchsuchung am Mittwoch in Appenzell hat die Polizei auf einem Handy kinderpornografisches Material gefunden. Die Spuren führen zum Gymnasium St. Antonius. Am Mittag habe die Jugendanwaltschaft Appenzell alle Schüler in einer kurzfristig einberufenen Infoveranstaltung über den Vorfall informiert, schreibt das Online-Portal Watson.

Demnach stammte der entscheidende Hinweis für die Aktion vom Federal Bureau of Investigation (FBI), der Sicherheitsbehörde der Vereinigten Staaten. «Das FBI hat der Bundeskriminalpolizei einen Hinweis betreffend Kinderpornografie weitergeleitet und diese hat sich dann mit der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in Verbindung gesetzt», so Caius Savary, der Gerichtspräsident des Bezirksgerichts Appenzell-Innerrhoden, gegenüber dem Portal.

Der Kinderporno sei in den sozialen Medien zirkuliert, so Savary weiter. In vorliegendem Fall stiess das «National Center for Missing & Exploited Childern» darauf und informierte das FBI, das wiederum an die Appenzeller Behörden gelangte.

(20 Minuten)