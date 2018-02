«Es wurden sogar Kinder auf Tischen gewickelt»

Anina L.* aus Arbon ist entrüstet: Ihr und ihren beiden Kolleginnen wurde dieser Tage der Zutritt ins Lokal im Hotel Wunderbar verwehrt, weil sie Kinderwagen mitführten. Dabei hätten die Babys alle schon geschlafen.

Ihrem Ärger macht die junge Mutter auf Facebook Luft: «Mer sind so viel viel döte und hend d Wäge immer schö an Rand gstellt und jetzt wird mer so abserviert», schreibt sie unter anderem im Beitrag.

Hölle heiss machen

Auf Facebook äussern darauf mehrere Mütter und andere Personen aus der Region ihren Ärger. «Eine Frechheit», «Dämliche Leute», «Denen sollte man die Hölle heiss machen» oder «Haben die unser Geld nicht mehr nötig?», heisst es in den Kommentaren. Auch zu einem Flashmob im Lokal wird aufgerufen.

Im Hotel Wunderbar in Arbon wundert man sich teilweise über die Reaktionen, denn laut Geschäftsführerin Simone Siegmann wird einzig verlangt , dass die Kinderwagen nicht ins Lokal genommen werden, also draussen abgestellt werden. Weniger wundern Siegmann die Kommentare auf Facebook. Sie schreibt in einem Brief an L.*, der auch in der Facebook-Gruppe publiziert wurde: «Die Einträge auf Facebook habe ich zur Kenntnis genommen und haben mich zum Schmunzeln angeregt. Und ich denke, wir verdanken genau diesem Niveau, dass ich und mein Team zu diesem Entscheid gelangt sind.»

Beschwerden wegen Verhalten

Im Team arbeiten auch mehrere Mütter, die dem Treiben nicht mehr zuschauen wollten. «Teilweise waren bis zu 14 Kinderwagen im Lokal.» Auch die Stammgäste hätten sich beschwert. Nicht nur wegen der Kinderwagen, auch das Verhalten der Mütter habe zu Beschwerden geführt. «Es ist sogar vorgekommen, dass die Unterlagsmatte vom Wickeltisch im WC ins Lokal genommen wurde, um Kinder auf den Tischen im Lokal zu wickeln», so Siegmann.

Kinder räumen Kühlschrank aus

Zudem sei der Lärmpegel im Lokal teilweise unerträglich gewesen und Kinder unbeaufsichtigt auch in anderen Räumen des Gebäudes herumgesprungen, und sogar der Kühlschrank wurde schon von Kindern ausgeräumt. Wenn man die Mütter auf ihre Aufsichtspflicht hingewiesen habe, fragten diese, ob das Lokal denn nicht auf die Einnahmen angewiesen sei.

«Wir hatten lange Zeit sehr viel Verständnis und Geduld», schreibt Siegmann im Brief. Doch es könne nicht sein, dass Stammgäste künftig nicht mehr kommen, weil sie ihr unentschlossenes Handeln vorwerfen.

Kein Einzelfall

Ein vergleichbarer Fall ereignete sich im Dezember in St. Gallen: Auch dort wurde eine Mutter wegen ihres Kinderwagens aus einem Lokal geworfen. Beim Verband Gastro St. Gallen sah man damals keine Notwendigkeit für ein Kinderwagen-Verbot. Ähnlich sieht es beim aktuellen Fall auch der Gastro-Verband Thurgau: «Grundsätzlich muss man die Gäste, auch wenn sie einen Kinderwagen dabeihaben, bedienen», sagt der Präsident Ruedi Bartel. Problematisch werde es erst, wenn der Wagen den Durchgang für das Personal versperre.

