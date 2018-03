Ein Todesopfer bei Absturz von Kleinflugzeug

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Arosa im Kanton Graubünden ist am Samstagnachmittag mindestens einer von zwei Passagieren ums Leben gekommen.

Die Bündner Kantonspolizei bestätigte den Absturz gegenüber 20 Minuten. Zum Schicksal der zweiten Person an Bord wollte sich die Polizei vorerst noch nicht äussern. Sie hat Informationen für den Sonntag in Aussicht gestellt.

Derzeit findet in Arosa und Churwalden das Fly-in statt. Mit dem Flugevent soll an die Postfluglinie Zürich-Winterthur-Arosa-Davos-St.Moritz-Lenzerheide erinnert werden. Ob das Unglück im Zusammenhang mit dem Anlass steht, ist unklar. Das Flugzeug stürzte in der Nähe der Landebahn Isla im Aroser Welschtobel ab.

