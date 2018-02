Kleinkind nervt Chauffeur – Polizei muss eingreifen

Ein Fahrgast war am Dienstagmorgen mit einem Kleinkind im Seebus unterwegs. Die blau-weissen Busse der Verkehrsbetriebe St. Gallen verbinden die Gemeinden Rorschach, Goldach und Rorschacherberg miteinander. Offenbar machte sich das Kind einen Spass daraus, bei jeder Haltestelle die Halte-Taste zu betätigen, wie das «St. Galler Tagblatt» schreibt. Der Chauffeur hielt dann jedes Mal an, nur um festzustellen, dass niemand ein- oder aussteigen wollte. Dabei staute sich offenbar eine Menge Ärger an.

Als der Fahrgast mit dem Kind dann nämlich aussteigen wollte und erneut die Stop-Taste drückt, fuhr der Chauffeur einfach weiter – sehr zum Missfallen des Passagiers.

Laufendes Verfahren

Laut Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kapo SG, kam es daraufhin zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung. Wie das «Tagblatt» schreibt, eskalierte die Situation schliesslich bei der Haltestelle Rosenegg in Rorschacherberg derart, dass der Chauffeur die Polizei verständigte. Die ausgerückten Beamten konnten schliesslich zwischen Fahrgast und Chauffeur vermitteln.

Zum konkreten Fall will sich Ralf Eigenmann, Unternehmensleiter der Verkehrsbetriebe St. Gallen (VBSG), nicht äussern. Er verweist auf ein laufendes Verfahren. Er sagt aber: «Drohungen oder Tätlichkeiten gegen das Personal der VBSG werden automatisch verzeigt.» Das verlange das Personenbeförderungsgesetz und darauf werde in den Bussen schriftlich hingewiesen.

