Können Sie von dieser Uhr die Zeit ablesen?

Das Geheimnis ist gelüftet: Die rätselhafte Kunstinstallation

in der neuen Ankunftshalle am Bahnhof St. Gallen ist eine binäre

Uhr. Stunde, Minute und Sekunde werden mit Kreisen, Kreuzen und Quadraten angezeigt.

Uhr überzeugte Wettbewerbsjury

Die Lichtinstallation wurde vom St. Galler Medienkünstler Norbert Möslang gestaltet. Die binäre Uhr wird am Donnerstagabend im Beisein des Künstlers eingeweiht. Wie die St. Galler Stadtkanzlei am Donnerstag mitteilte, überzeugte die Arbeit mit dem Namen «patterns» die Wettbewerbsjury unter anderem, weil sie sich mit der Uhr als omnipräsentem Motiv auf Bahnhöfen auseinandersetzt.

Die Lichtinstallation des 65-jährigen Künstlers ersetzt die analoge Uhr auf der Südfassade der Ankunftshalle und zeigt die Uhrzeit in

nicht alltäglicher Form an. Bleibt zu hoffen, dass Reisende die

Kreise, Kreuze und Quadrate, die Stunde, Minute und Sekunde darstellen, richtig interpretieren werden. In der Bildstrecke ist ein kleiner Test vorbereitet.



Nach diesem Prinzip funktioniert die neue Bahnhofsuhr in St. Gallen.

(sda)