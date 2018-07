«Mein Sohn ist direkt in den Kot reingerutscht. Es war eklig», sagt eine Mutter gegenüber den «Wiler Nachrichten». Sie entdeckte die Exkremente auf der Rutschbahn eines Spielplatzes in Uzwil SG leider erst, nachdem ihr 2-jähriger Sohn vor ein paar Tagen direkt hineingerutscht war. Sie ist sich sicher, dass der Kot menschlicher Natur ist. «Kein Hund hätte es direkt in der Mitte und auf der rutschigen Unterlage geschafft, dort sein Geschäft zu verrichten. Das war ganz klar ein Mensch», so die Uzwilerin angewidert.

Stummel, Scherben, kaputte Spielgeräte

«Wir waren alle mal in einem schwierigen Alter und haben uns bei Spielplätzen getroffen. Doch so einen Mist hätten wir nie gemacht», schreibt sie in einem Facebook-Post. Der Kot auf der Rutsche ist nur die Spitze des Eisberges: «Spielgeräte werden mutwillig zerstört, Zigaretten werden einfach auf den Boden geworfen und Scherben von Bierflaschen liegen im Gras», schimpft die Mutter weiter. Zudem bemängelt sie, dass ungenügend geputzt werde und auch die Spielgeräte sanierungsbedürftig seien.

«Manchmal lagen Abfälle und Scherben teils länger als zwei Wochen rum, ich musste sie dann selbst entsorgen.»,sagt sie.

Die junge Frau wünscht vermehrt abendliche Kontrollen durch Security oder Fachpersonal und dass ein öffentliches WC neben dem Spielplatz errichtet wird. «Zum einen senkt dies das Risiko einer unerfreulichen Überraschung auf der Rutschbahn, zum anderen wäre es aber auch für Kinder gut, die langsam selbstständig lernen aufs Töpfchen zu gehen» sagt die Frau zu 20 Minuten.

Melden statt posten

Thomas Stricker, Verwaltungsleiter der Gemeinde Uzwil bezeichnet die Situation als einmaligen Vorfall, von dem die Gemeinde bis zum Zeitungsartikel keine Kenntnis hatte. Dass sich die Gemeinde zu wenig um die Spielplätze kümmert, dementiert er: «Wir führen regelmässige Kontrollen durch, unter anderem auch mit Security-Personal», sagt Stricker. Er gibt zu bedenken, dass es in der Gemeinde Uzwil insgesamt 14 Spielplätze habe und daher tägliche Kontrollen nicht machbar seien.

Da die Gemeinde von einer Videoüberwachung absehen will, wird die Bevölkerung gebeten, nicht fachgerecht entsorgte Gegenstände oder beschädigte Spielgeräte sofort der Gemeinde zu melden. Er appelliert zudem an die Spielplatzbenutzer: «Bitte setzt Prioritäten und meldet Vandalismus zuerst bei der Gemeinde, bevor man es auf den sozialen Netzwerken breit tritt. Der Dreck geht durch Facebook nicht weg, durch uns schon.»

Zu den sanierungsbedürftigen Geräten auf dem Spielplatz sagt Stricker: «Wir planen für 2019 oder 2020 eine Grundsanierung der gesamten Anlage. Es ist ganz normal, dass die Geräte in die Jahre gekommen sind.»





(juu)