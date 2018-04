Kranker Wolf im Sarganserland erlegt

Beim Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St. Gallen gingen vergangene Weihnachten erste Meldungen über einen verletzten Wolf ein. Er humpelte stark. «Der Grund für seine Verletzungen sind noch unklar und werden hoffentlich die Untersuchungen zeigen», sagt Markus Brülisauer vom Amt für Natur, Jagd und Fischerei auf Anfrage.

Wie die Nadel im Heuhaufen

Der Wolf wurde im Sarganserland mehrfach beobachtet. Das Tier hielt sich wiederholt in der Nähe von Siedlungen und Häusern auf. Beobachter berichteten, der Wolf nutze ein Vorderbein nicht und sehe abgemagert aus. «Es ist durchaus möglich, dass er sich so nahe an die Häuser gewagt hat, weil er auf der Suche nach Futter war», so Brülisauer weiter.

Am Mittwoch nun wurde er von der kantonalen Wildhut auf dem Gemeindegebiet von Bad Ragaz erlegt. «Wir hätten ihn schon früher erlöst, doch die Suche nach dem Wolf ist wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen», sagt Brülisauer. Das Tier einfangen und aufpäppeln sei keine Option gewesen, es sei schliesslich ein Wildtier. Der Kadaver wird zurzeit veterinärmedizinisch untersucht.

Ob es sich beim Wolf um ein Tier aus dem Calanda-Rudel handelt, sei durchaus möglich: «Die Genetik des Wolfs wird noch abgeklärt.» Dass ein Wolf aufgrund von Krankheit oder Verletzungen erlegt werden musste, passierte das erste Mal im Kanton St. Gallen.

(lad)