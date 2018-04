Kriminelle gaben sich als James Bond aus

Am vergangenen Donnerstag kontrollierten Grenzwächter am Grenzübergang Diepoldsau-Schmitter zwei Serben (38 und 46). Dabei stellten sie fest, dass beide unter verschiedenen Aliasnamen wegen Vermögensdelikten und Einbruchdiebstählen zur Fahndung ausgeschrieben waren. «Einer der beiden hatte drei verschiedene serbische Aliasnamen», sagt Martin Tschirren, Sprecher der Grenzwachtregion III, auf Anfrage. Da einer dieser Namen zur Fahndung ausgeschrieben war, konnte man die Kriminellen überführen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurde mutmassliches Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Die «gute Nase» der Grenzwächter

Grenzwächter im Kanton St. Gallen, Graubünden und im Fürstentum Liechtenstein stellten insgesamt in sieben Fällen mutmassliches Tatwerkzeug sowie in zwei Fällen Diebesgut sicher. In einem Fall wurde ein präparierter Zughaken für Opferstockdiebstähle, in einem anderen Fall in einer Kreditkarte versteckte Dietriche zum Öffnen von Schlössern entdeckt. Wie auf dem Bild zu sehen ist, gaben sich die Kriminellen als James Bond aus. Insgesamt wurden 15 Personen mit Verdacht auf kriminelle Aktivitäten angehalten.

2017 verzeichnete die Eidgenössische Zollverwaltung 436 Fälle von Verdacht auf Diebesgut und stellte in 345 Fällen mutmassliches Tatwerkzeug sicher. Diese Erfolge sind auf technische Hilfsmittel, aber vor allem auf die «gute Nase» der Grenzwächter zurückzuführen und tragen zu den schweizweit abnehmenden Zahlen von Vermögensdelikten bei.

