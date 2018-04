LKW-Reifen kracht frontal gegen Tesla

«Ich habe erst nur den Lastwagen gesehen, der eigenartig auf der Fahrbahn stand», so Leser-Reporter Ronny Niederer gegenüber 20 Minuten. Das sei am Mittwochmorgen so gegen 11.45 Uhr auf der A13 zwischen Chur und Trimmis gewesen.



(Der betroffene Lastwagen. Video: Ronny Niederer)

Der LKW mit ausländischem Kennzeichen habe kurz zuvor zwei Räder verloren: Eines davon flog auf die Gegenfahrbahn und traf dort mit voller Wucht auf die Frontscheibe eines Teslas. Niederer schoss ein Bild des demolierten Wagens.



(Der Teslafahrer hatte riesiges Glück. Video: Ronny Niederer)

Wie es auf Anfrage bei der Kantonspolizei Graubünden heisst, wurde beim Unfall niemand verletzt. Der Fahrer muss aber einen gehörigen Schrecken erlitten haben.

(20M)