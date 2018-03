«Gib Gas, gleich kommt ein Zug»

Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr beobachtete der Leser-Reporter Michael Huwiler, wie ein Lastwagen bei heruntergehenden Barrieren das einspurige Gleis kurz vor dem Bahnhof Rorschach Stadt noch passieren wollte. Doch es reichte nicht mehr. «Der LKW blieb zwischen den Barrieren stecken», so Huwiler.

Sofort sei er aus seinem Auto gestiegen und habe dem Fahrer Zeichen gegeben und gerufen. «Fahr weiter», habe er dem Fahrer zugerufen. «Es kommt gleich ein Zug.»

Auch auf der anderen Seite der Gleise hätten Passanten «Gib Gas!» gerufen. Darauf sei der Fahrer losgefahren. Dabei sei ein kleiner Schaden an der Anlage entstanden.

Der Lastwagenfahrer konnte kurze Zeit später von der Polizei angetroffen werden. «Er wird gegenüber der SBB für den entstandenen Schaden aufkommen müssen», sagt Florian Schneider, Sprecher der St. Galler Kantonspolizei.

Nie auf Gleisen stehen bleiben

Wenn man beobachtet, dass ein Fahrzeug auf den Gleisen zwischen Bahnschranken stehen bleibt, soll man sofort die Nummer 117 anrufen und informieren. Zudem solle man den Lenker dazu bringen, die Gleise sofort zu verlassen. «Wenn man in einem Fahrzeug sitzt, das zwischen den Schranken steht, würde ich Gas geben», sagt Schneider. Manchmal sei es möglich, die Schranken zu umfahren. Wenn nicht, sei es allemal besser, Sachschaden in Kauf zu nehmen, als Personenschaden zu verursachen. Nicht nur der Lenker selber könnte sich verletzen, sondern auch Personen in einem Zug, der eine Vollbremsung einleitet.

Stellwerk stellt Signal auf Rot

Am Freitagmorgen ist es in Rorschach nicht so weit gekommen. Das Signal für den heranfahrenden Zug wurde schon vorab auf Rot gestellt. «Wenn eine Schranke nicht ordnungsgemäss schliesst, stellt dies das Stellwerk fest und stellt automatisch die betroffenen Signale auf Rot», sagt SBB-Sprecher Reto Schärli. Damit man Unfälle mit stecken gebliebenen Fahrzeugen möglichst verhindern kann, senken sich die Schranken mit genügend Vorlaufzeit. «Da Züge lange Bremswege haben, ist das nötig», so Schärli. Den wartenden Autos möge es teilweise als lange Wartezeit vorkommen, doch als Sicherheitsmassnahme sei das nötig.

«Dem Kunden im Zug gegenüber wird das Ereignis als Stellwerkstörung bekannt gegeben», sagt Schärli. Sobald der Vorfall abgeklärt sei, spreche man von einer Barrierestörung. Durch solche Ereignisse könne es zu Verspätungen kommen. «Das mag für die Passagiere mühsam sein, aber Sicherheit geht vor.»

(jeb)