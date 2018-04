Lehrling wollte Chef mit Armeewaffe einschüchtern

Dieser Lehrling hatte wohl wirklich keine Lust mehr auf seine Ausbildung in der Autogarage: Damit sein Chef den Lehrvertrag auflöst, war dem 23-Jährigen T.* aus der Region Wil jedes Druckmittel recht. So lud er an einem Mittwoch im Februar 2018 sein Sturmgewehr mit zwei im Militärdienst gestohlenen Patronen und verstaute es unter der Kofferraum-Abdeckung. Zuvor hatte der Lehrling einem Arbeitskollegen via Whatsapp angekündigt, er werde am Nachmittag gegen 15 Uhr im Geschäft mit einer Waffe auftauchen. Offenbar wollte er damit seinen Chef einschüchtern und ihn dazu bringen, den Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. So steht es im kürzlich rechtskräftig gewordenen Strafbefehl gegen den 23-Jährigen.

Um legal an noch mehr Munition heranzukommen, wollte sich der Hitzkopf einen Strafregisterauszug beschaffen und fuhr dafür zum Polizeiposten in Wil. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass er den Auszug auf der Post bestellen könne. T. verschwendete keine Zeit und begab sich zur nächsten Poststelle – wo bereits die Polizei auf ihn wartete. Denn die Beamten hatten zwischenzeitlich vom Arbeitskollegen des Lehrlings einen Tipp bekommen und nahmen den vorbestraften Schweizer auf die Wache mit. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden sie das Sturmgewehr 90 mitsamt eingesetztem Magazin und den zwei abgespitzten Patronen.

Täter war noch in der Armee

Für den Transport der Waffe verfügte der Schweizer über keine Bewilligung. Gemäss Strafbefehl lag kein militärischer oder dienstlicher Zweck vor, der dies erforderlich oder zulässig gemacht hätte wie etwa die obligatorische Schiesspflicht. Der Lehrling wurde festgenommen und verbrachte drei Tage in Untersuchungshaft.

Wegen Vergehen gegen und Übertretung des Waffengesetzes sowie Missbrauchs und Verschleuderung von Armeematerial wurden dem Schweizer ein Geldstrafe von 3000 Franken, eine Busse 1800 Fr. und Verfahrenskosten von 800 Fr. aufgebrummt. Bezahlen muss er vorerst nur die Busse und die Verfahrenskosten, da die Geldstrafe bedingt ausgesprochen wurde.

Wie der Ex-Lehrling überhaupt auf die Idee kam, seine Waffe als Druckmittel zu gebrauchen und warum er den Lehrvertrag auflösen wollte, ist im Strafbefehl nicht ersichtlich. Der ehemalige Lehrbetrieb nahm zum Vorfall keine Stellung, der heute arbeitslose Ex-Lehrling war für 20 Minuten nicht zu erreichen.

Armee zieht Konsequenzen

Die beschlagnahmte Waffe wird der Verurteilte nicht mehr zurückerhalten, obwohl er als ehemaliger Durchdiener noch immer in der Armee eingeteilt ist. Derzeit werde seine Diensttauglichkeit überprüft, so Armeesprecher Daniel Reist gegenüber der «Zürichsee Zeitung». Sollte T. wider Erwarten noch dienststauglich sein, wird er einer Personensicherheitsprüfung unterzogen. «Der Missbrauch von Waffen und Munition – aber auch andere Vergehen und Verbrechen – werden nicht geduldet», wird Reist weiter zitiert.

*Name der Redaktion bekannt

(20 Minuten)