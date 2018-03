Raser verliert Kontrolle und driftet in drei Autos

Ein Autolenker fuhr am Dienstagabend vom Grenzübergang kommen auf der Vorarlberger Strasse in südliche Richtung. Während seiner Fahrt überholte er mit massiv übersetzter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein am Mittwoch mitteilte.

Als der Fahrer Gegensteuer gab, brach das Fahrzeugheck nach rechts aus und er driftete mit dem Heck etwa 45 Grad zur Fahrtrichtung versetzt vorwärts. Dabei kollidierte er mit dem ersten von drei entgegenkommenden Autos und anschliessend frontal gegen ein zweites.

Das Auto des Unfallverursachers drehte sich in der Folge ganz und stiess noch mit einem dritten Fahrzeug zusammen, bevor es stehen blieb. Zwei Personen wurden unbestimmt verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Eine weitere Person begab sich mit leichten Verletzungen selbstständig in Pflege.

Beim Unfall entstand bei drei Autos Totalschaden, eines wurde erheblich beschädigt. Die Vorarlberger Strasse war während rund drei Stunden gesperrt.

