Lenkerin rutscht mit LKW Hang hinunter

Die erfahrene Lastwagenchauffeuse fuhr am Mittwochvormittag kurz vor 8 Uhr auf der Enggenhüttenstrasse von Hundwil her in Richtung Appenzell. In der Linkskurve nach dem Hargarten geriet das Fahrzeug auf der mit Schneematsch bedeckten Strasse ins Schleudern, wie die Kapo AI in einer Mitteilung schreibt.

In der Folge rutschte der Lastwagen über die Gegenfahrbahn und durchbrach dort die Leitplanke. Anschliessend kippte der Lastwagen seitlich den Hang hinunter und kam in der Wiese zum Stillstand. Die Lastwagenlenkerin bleib glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr Schlatt-Haslen wurde für den Verkehrsdienst und die Räumung der Unfallstelle aufgeboten. Weiter stand ein Kranwagen, der Pikettdienst vom Amt für Umwelt und das Landesbauamt im Einsatz.

Schlecht geräumt

Laut einem Leser-Reporter, der am Mittwochmorgen auf besagter Strasse unterwegs war, war diese ziemlich glatt und schlecht geräumt. «Dort ist es eigentlich immer häl. Einheimische wissen das wohl, aber für Auswärtige kann das schnell zum Verhängnis werden.»

(20M)